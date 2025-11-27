宋芸樺《人浮於愛》完全融入角色 與謝瓊煖演母女動真情

宋芸樺（左）與謝瓊煖（右）演母女融入真情。（公視、台灣大哥大MyVideo提供）

改編自侯文詠同名小說的愛情影集《人浮於愛》本週六將開播11、12集，下週將迎來精采完結篇，劇中宋芸樺、范少勳組成的「純愛 CP」與宋芸樺、謝瓊煖的母女情都是亮點。

《人浮於愛》中宋芸樺飾演的角色潘心彤，與由范少勳飾演的辛毅夫，2人感情線單純，雖然偶有情侶間的爭吵，但粉紅泡泡依舊十分充足。不少網友笑稱他們是全劇的救贖，因其他人都太沉重，還好有他們能夠輕鬆一下，但本週他們之間的關係將迎來重大考驗，最後是否還能繼續甜蜜下去？

廣告 廣告

宋芸樺坦言這個角色非常難詮釋，因為角色在劇中經歷很多階段的自我成長，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程。她表示：「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，覺得非常心疼。」

宋芸樺劇中最印象深刻的是與謝瓊煖飾演母女的互動，劇中謝瓊煖經歷癌症復發到離世的過程，也讓宋芸樺面對生死課題特別有感觸，她感性表示：「其實那個揪心對我來講，真的已經不是在演戲了！」

有一場戲，宋芸樺要到靈骨塔去看媽媽的骨灰罈，她直言走進去那一剎那，馬上就感到很沉重的情緒，「那一刻我真的不敢先排練走戲，我就說我們直接來，一看到那個畫面，馬上情緒潰堤。」對宋芸樺而言，從拍戲以來第一次覺得與角色完全融合在一起，是一次很難得在心理上很赤裸的經驗。

宋芸樺（右）與范少勳（左）合作默契十足。（公視、台灣大哥大MyVideo提供）

聊起角色的愛情觀，宋芸樺表示跟角色相似，「我覺得要擁有很大的愛與安全感，才有辦法把愛散播給別人；劇中心彤即使被傷害過，還是相信愛情，我覺得這是很美的，希望自己可以做到這點。」對於宋芸樺來說，愛情就是2個自由獨立的靈魂相遇，也期望未來遇到的另一半，很清楚知道自己想要的是什麼，相處起來才能是最舒服、最自在的。

《人浮於愛》本週劇情發展到潘心彤欲揭露錢孝安（蘇達 飾）收賄卻遭其襲擊重傷，辛毅夫卻因與林風樺（林映唯 飾）一起加班、吃飯，錯過心彤的求救電話，2人感情再次面臨挑戰；范月姣決定向八卦週刊爆料祕密錄音檔，揭露周曉琪與顧厚澤疑似串通對詹董謀財害命，讓2人背負巨大的輿論壓力，事業雙雙面臨危機…。《人浮於愛》每週六連播2集，晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於「公視+」與台灣大哥大MyVideo新集數上架。

更多鏡週刊報導

「甜茶」化身傳奇球王《橫衝直闖》 挑戰極限上演瘋狂桌球人生

木村拓哉化身計程車司機重逢「蘇菲」 日資深演員曝常偷窺他的眼睛

處理詐騙案律師遭詐上千萬元 專家揭示「被騙3要素」