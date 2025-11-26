宋芸樺、范少勳組「純愛 CP」 大受觀眾好評
記者王丹荷／綜合報導
影集《人浮於愛》中宋芸樺、范少勳組成的「純愛 CP」大受觀眾好評，2人的感情線單純，雖然偶有情侶間的爭吵，但粉紅泡泡依舊十分充足，就有不少網友笑稱他們是全劇的救贖、其他人都太沉重了，還好有他們能夠輕鬆一下；謝瓊煖、宋芸樺劇中詮釋動人母女情，謝瓊煖經歷癌症復發到離世的過程，也讓宋芸樺面對生死課題特別有感觸，她感性表示：「其實那個揪心對我來講，真的已經不是在演戲了！」
宋芸樺坦言這個角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，對她來說非常難詮釋，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程。她表示自己也曾與角色相似：「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色。」
被問劇中印象最深刻的戲？宋芸樺分享是與謝瓊煖的母女互動，劇中女兒的角色反倒比較像照顧者，會幫媽媽顧前顧後，而自己在原生家庭中也很擅長照顧大家，所以特別有共鳴。一場宋芸樺要到靈骨塔去看媽媽的骨灰罈的戲，她直言光是走進去的那一剎那，馬上就感到很沉重的情緒，「那一刻我真的不敢先排練走戲，我就說我們直接來，真的是一看到那個畫面，馬上就情緒潰堤。」對她來說這是拍戲以來第1次覺得與角色完全融合在一起，是很難得在心理上很赤裸的經驗。
聊起角色的愛情觀，宋芸樺也大方表示自己也跟角色相似，「其實我覺得要擁有很大的愛、很大的安全感，你才有辦法把愛散播出去給別人；劇中心彤即使被傷害過，但還是始終相信愛情，我覺得這是很美的，也會希望自己可以做到這點。」對於宋芸樺來說，愛情就是2個自由獨立的靈魂相遇，也期望未來遇到的另一半，是很清楚知道自己想要的是什麼，這樣相處起來才能是最舒服、最自在的。
談到片中的搭檔范少勳，2人因過去曾合作過，再度同台不約而同表示跟彼此默契非常足夠。宋芸樺笑說：「在拍很多戲的時候，都很自然而然的就可以投入角色狀態」，范少勳也表示2人很常一起討論，例如如何讓角色同居的相處能再更生活化等等。
宋芸樺（右）與范少勳合作默契十足。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）
謝瓊煖（右）、宋芸樺飾演母女融入真情。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）
其他人也在看
宋芸樺「看媽媽骨灰罈」秒潰堤 心碎喊：不是在演戲
宋芸樺、范少勳在影集《人浮於愛》組成的「純愛 CP」大受觀眾好評，而她與謝瓊煖詮釋動人母女情，宋芸樺坦言揪心到不像在演戲。其中有一場戲，是宋芸樺要到靈骨塔去看媽媽的骨灰罈，她直言光是走進去的那一剎那，馬上就感到很沉重的情緒，她表示：「那一刻我真的不敢先排練走戲，我就說我們直接來，真的是一看到那個畫面自由時報 ・ 12 小時前
宋芸樺靈骨塔拍戲「情緒潰堤」 共鳴母女情：不是在演戲了
劇中與謝瓊煖飾演母女的互動，是宋芸樺最印象深刻的戲份。劇裡，女兒潘心彤反倒像照顧者，會替媽媽顧前顧後，這點也讓宋芸樺特別有共鳴。尤其謝瓊煖經歷癌症復發到離世的過程，讓她面對生死課題感觸良多，她感性直言：「其實那個揪心對我來講，真的已經不是在演戲了！」 一場...CTWANT ・ 10 小時前
宋芸樺一進靈骨塔情緒潰堤爆哭 「媽媽」癌症復發離世！揪心感受超真實
宋芸樺在《人浮於愛》中飾演的「潘心彤」，與范少勳所飾演的「辛毅夫」感情線單純，雖然偶有情侶間的爭吵，但粉紅泡泡依舊十分充足。就有不少網友笑稱他們兩個是全劇的救贖，更表示其他人都太沉重了，還好有他們能夠輕鬆一下，但他們之間的關係也將迎來重大考驗。鏡報 ・ 10 小時前
斷開前妻陳妍希！陳曉被點名「唯一人選」 反差形象全網震撼
陳曉在古裝大戲《大生意人》飾演讀書人「古平原」，劇中陳曉上演讓觀眾心跳暴衝的「寧古塔逃出計」，劇情開場便是千人雪原對峙、冰河之上刀影劍光，古平原持令牌闖進修羅場，而後緊接倒敘他被追殺、被陷害、被迫逃亡的整套「極寒求生攻略」，引爆網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
王陽明一個月暴瘦10公斤！ 身體不適急做檢查
王陽明27日出席活動，分享保養秘訣，注重健康、勤運動的他，最近身體健康亮起紅燈，透露短短一個月內，體重暴跌10公斤，也第一時間做了檢查。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 16 小時前
衝上Netflix第一名！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜5大劇情看點整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 1 天前
媽媽癌症復發離世！宋芸樺靈骨塔哭到崩潰…認：不是在演戲
宋芸樺在影集《人浮於愛》飾演角色潘心彤，坦言這個角色對她來說非常難詮釋，因為角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程，而她也曾與角色相似：「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
男星愛上女學生！「認識3個月就閃婚」 火速升格當爸
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》。而他的喜訊不止於此，24日清晨她...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
開便當店半年仍虧錢！屈中恆妻Vicky鬆口「最大關鍵」 求生現況曝
屈中恆老婆Vicky先前投資副業砸6位數開「和平便當店」當闆娘，先前她曾透露因為保溫箱用電太大導致成本超支，如今開店半年，昨她錄影受訪被問到營運近況也鬆口了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
深夜愛放閃2／艾薇、吳霏「520」又摟又勾愛滿滿 林逸欣與另一半「亞洲蹲」搞笑曬愛
不只他們愛深夜放閃，「G奶子瑜」祈錦鈅與曾被爆婚變的老公 A 先生，9月才被本刊拍到感情依舊火熱。兩人深夜走出夜店後一路牽手依偎，A 先生更貼心幫老婆提包包。走著走著，他竟在大街上直接吻起祈錦鈅的頭髮，完全不管旁人眼光，身旁友人則像對兩人不顧旁人放閃早已習以為常...CTWANT ・ 1 天前