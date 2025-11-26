宋芸樺、范少勳組「純愛 CP」 大受觀眾好評

記者王丹荷／綜合報導

影集《人浮於愛》中宋芸樺、范少勳組成的「純愛 CP」大受觀眾好評，2人的感情線單純，雖然偶有情侶間的爭吵，但粉紅泡泡依舊十分充足，就有不少網友笑稱他們是全劇的救贖、其他人都太沉重了，還好有他們能夠輕鬆一下；謝瓊煖、宋芸樺劇中詮釋動人母女情，謝瓊煖經歷癌症復發到離世的過程，也讓宋芸樺面對生死課題特別有感觸，她感性表示：「其實那個揪心對我來講，真的已經不是在演戲了！」

宋芸樺坦言這個角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，對她來說非常難詮釋，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程。她表示自己也曾與角色相似：「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色。」

被問劇中印象最深刻的戲？宋芸樺分享是與謝瓊煖的母女互動，劇中女兒的角色反倒比較像照顧者，會幫媽媽顧前顧後，而自己在原生家庭中也很擅長照顧大家，所以特別有共鳴。一場宋芸樺要到靈骨塔去看媽媽的骨灰罈的戲，她直言光是走進去的那一剎那，馬上就感到很沉重的情緒，「那一刻我真的不敢先排練走戲，我就說我們直接來，真的是一看到那個畫面，馬上就情緒潰堤。」對她來說這是拍戲以來第1次覺得與角色完全融合在一起，是很難得在心理上很赤裸的經驗。

聊起角色的愛情觀，宋芸樺也大方表示自己也跟角色相似，「其實我覺得要擁有很大的愛、很大的安全感，你才有辦法把愛散播出去給別人；劇中心彤即使被傷害過，但還是始終相信愛情，我覺得這是很美的，也會希望自己可以做到這點。」對於宋芸樺來說，愛情就是2個自由獨立的靈魂相遇，也期望未來遇到的另一半，是很清楚知道自己想要的是什麼，這樣相處起來才能是最舒服、最自在的。

談到片中的搭檔范少勳，2人因過去曾合作過，再度同台不約而同表示跟彼此默契非常足夠。宋芸樺笑說：「在拍很多戲的時候，都很自然而然的就可以投入角色狀態」，范少勳也表示2人很常一起討論，例如如何讓角色同居的相處能再更生活化等等。

