宋芸樺一進靈骨塔情緒潰堤爆哭 「媽媽」癌症復發離世！揪心感受超真實

宋芸樺到靈骨塔探望母親忍不住情緒潰堤。公視、台灣大哥大MyVideo

宋芸樺在《人浮於愛》中飾演的「潘心彤」，與范少勳所飾演的「辛毅夫」感情線單純，雖然偶有情侶間的爭吵，但粉紅泡泡依舊十分充足。就有不少網友笑稱他們兩個是全劇的救贖，更表示其他人都太沉重了，還好有他們能夠輕鬆一下，但他們之間的關係也將迎來重大考驗。

宋芸樺坦言這個角色對她來說非常難詮釋，因為角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程。她表示自己也曾與角色相似，「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色」。

廣告 廣告

被問到劇中最印象深刻的是哪場戲？宋芸樺分享是與謝瓊煖飾演母女的互動，劇中女兒的角色反倒比較像照顧者，會幫媽媽顧前顧後，而自己在原生家庭中也很擅長照顧大家，所以特別有共鳴。劇中謝瓊煖經歷癌症復發到離世的過程，也讓宋芸樺面對生死課題特別有感觸，她感性表示：「其實那個揪心對我來講，真的已經不是在演戲了！」

宋芸樺（左）與謝瓊煖演母女融入真情。公視、台灣大哥大MyVideo提供

其中有一場戲，是宋芸樺要到靈骨塔去看媽媽的骨灰罈，她直言光是走進去的那一剎那，馬上就感到很沉重的情緒，她表示：「那一刻我真的不敢先排練走戲，我就說我們直接來，真的是一看到那個畫面，馬上就情緒潰堤。」對宋芸樺而言，從拍戲以來第一次覺得與角色完全融合在一起，是一次很難得在心理上很赤裸的經驗。

宋芸樺坦言很需要安全感！感情觀和角色很像

聊起角色的愛情觀，宋芸樺也大方表示自己這點也跟角色相似，「其實我覺得要擁有很大的愛，跟很大的安全感，你才有辦法把愛散播出去給別人；劇中心彤即使被傷害過，但還是始終相信愛情，我覺得這是很美的，也會希望自己可以做到這點」。認為愛情是兩個自由獨立的靈魂相遇，期望未來遇到的另一半，是很清楚知道自己想要的是什麼，相處起來才能是最舒服、最自在的。

宋芸樺（右）讚與范少勳合作默契十足。公視、台灣大哥大MyVideo提供

談到片中的搭檔范少勳，兩人因過去曾合作過，再度同台不約而同表示跟彼此默契非常足夠，宋芸樺笑說：「在拍很多戲的時候，都很自然而然的就可以投入角色狀態。」范少勳也表示兩人很常一起討論，例如如何讓角色同居的相處能再更生活化等等。



回到原文

更多鏡報報導

陳怡蓉結婚9年自爆這件事「不到3次」 自誇好老婆！旺夫迎「第8個小孩」

金鐘女配進精神療養院！認了感到無形壓迫 吐震撼心聲：破壞力很驚人

金馬男星「醉後激吻陌生女子」成渣男 「女友」遭劈腿心碎喊：太難了