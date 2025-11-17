宋茜又接姐弟CP作品 與舊情人陳星旭職場重逢
【緯來新聞網】由宋茜、陳星旭在主演的《我們的翻譯官》中，是分手多年的校園情侶，戲外女大男小，相差九歲，她過去也有幾部作品是姐弟CP的搭配，宋茜透露並非刻意選擇，只是剛好合作的對象年紀比自己小。而在現實中，是喜歡被照顧？還是照顧別人呢？宋茜表示希望是能和對方互相照顧的雙向交流，她笑說：「就是想得到什麼？妳也要付出一些嘛！」
宋茜、陳星旭在主演的《我們的翻譯官》中，是分手多年的校園情侶。（圖／八大戲劇台提供）
《我們的翻譯官》劇情描述性格幹練瀟灑，被稱為翻譯界「魔女」的林西（宋茜飾），與陳星旭飾演的前男友再度重逢，兩人的關係從當年的情侶，轉變為職場夥伴，彼此的命運再次糾結。劇中討論AI人工智能會不會取代傳統的翻譯？宋茜與戲裡詮釋的翻譯專家「林西」的看法一致，她認為人是有溫度的，是無法被替代的，「機器就算再智能，也是人創造出來的。」
談起陳星旭，宋茜表示對他的初印象是個子很高，不太說話，比較內向的感覺，陳星旭則打趣回應，自己一開始會有點怕宋茜，「她一冷起臉來，氣場十足！」合作之後，兩人對彼此的看法都有改變，陳星旭發現宋茜是一個很可愛、開朗的女孩！宋茜回應：「熟之前我是I人，熟之後我是E人！」戲外的陳星旭挺能接住自己的笑點，跟他開玩笑也不會不高興，還會有點呆萌呢！宋茜笑揭在大家眼中，陳星旭擅長健身、射箭，而且是專業級的那種，「螢幕上感覺就是什麼都很厲害的那種，但其實我跟他打過羽毛球，他也就只能跟我打打的水平了！」
戲裡化身對工作要求完美的翻譯界女強人，宋茜特別去了解口譯、筆譯會做的事前功課，以及翻譯的步驟外，更幽默透露：「也準備了一下我的美貌和智慧！」拍攝期間，她剛好對吃東西沒太大興趣，又得了腸胃炎，因此在演出《我們的翻譯官》時，成了她歷屆作品中身材最瘦的一部戲，連導演都叫她多吃一點！ 《我們的翻譯官》18日起，每週一至週五晚間十點在八大戲劇台全台首播。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應
日本男神木村拓哉的24歲大女兒木村心美（Cocomi），月初被周刊爆料與排球國手小川智大低調交往2年，還外出甜蜜共度4天3夜，即使雙方未正面回應戀情，仍掀起一番討論。木村拓哉日前登上節目受訪，提到「女兒帶男友回家」的問題，他則大方坦承會先出現「嘖」的反應。中時新聞網 ・ 5 小時前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 19 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 1 天前
輾轉得知父親10年前過世 葉欣眉曝唯一遺憾
葉欣眉從小爸媽離異，父親在她2、3歲離家後便從未出現在人生中，昨（16日）她在社群發文寫信對父親印象表示，「就不記得爸爸的模樣，連一張照片也沒有。」近日第一次看到父親照片，35年沒見過父親的她，更得知父親其實早在10年前過世。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
9年婚姻超恩愛！何潤東、林姵希「不生小孩」維持兩人世界，把平凡日子過成詩
在分分合合頻傳的娛樂圈中，何潤東與妻子林姵希的低調婚姻，已悄悄走過九個年頭。兩人自2007年相戀至今長跑18年，2016年選在何潤東父母的結婚紀念日登記，至今仍維持「零緋聞、無子女」的伴侶模式，用最樸實的陪伴書寫愛情故事。姊妹淘 ・ 1 天前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道
丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！
引起話題爭議的部分，是Tim在準備相親簡歷時，雖然填寫了其真實個人狀況，卻又在關鍵部分省略了部分內容。因此最終呈現的內容包括「國內學歷：初中」、「婚姻狀況：離異單身」、「家庭狀況：獨生子，父親職業快遞相關，母親照顧家庭」，工作則為「攝影師、影片製作相關」。他...CTWANT ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿、范姜昔登《熱吵店》大聊婚姻之道 Melody失婚前輩給出中肯建議
【緯來新聞網】Melody今早（17日）現身GAP中和環球門市開幕活動，工作之餘也準備好好購物，身為緯來新聞網 ・ 6 小時前
獨家／李千娜晉升董事長！一肩扛起千萬房貸 夫妻共同打拚夢想家園
出道18年的全方位藝人 李千娜 事業再創高峰，即將於 12月6日 在 台北國際會議中心（TICC） 舉辦個人演唱會《入戲》。這不僅是她首次登上TICC舞台開唱，更是出道以來的第一場大型個唱，象徵她在演藝事業的新里程碑。李千娜同時也展現「女力」代表風範，近期成立了自己的娛樂公司 「劇樂蹦娛樂」，並親自掛名董事長，笑說老公則被任命為「特助」，夫妻攜手打造屬於自己的夢想舞台。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 5 小時前