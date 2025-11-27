宋茜暴瘦只剩40公斤 「女將軍」每天揮槍800次！零下1度雪地拒用替身

《山河枕》宋茜「紅衣舞劍」裝扮話題十足。愛爾達電視提供

「古裝女神」宋茜在《山河枕》中初登場身穿一襲紅衣、手持長劍，站在城牆上帥氣舞劍，堅定有力的眼神、動作乾淨利落，兼具舞蹈的優美與武打的凌厲，連導演都稱讚她將「舞蹈韻律融入武打」，展現出宋茜專屬的「女將軍」英姿颯爽氣場。

據悉，宋茜為了貼合角色，不但提前數月進組接受高強度的武打、體能訓練、每日揮槍800次、身披十幾斤鎧甲實拍打戲，儘管在零下1度的雪地拍攝也拒用替身，更被武術指導評價為「可做武替」等級。

此外，宋茜還為戲嚴格飲食控制和身材管理，身高168公分的她，把體重狂降至40公斤，細節打磨成就「楚瑜」的每一個名場面。她從在訪問中曾說：「楚瑜是個果敢又獨立的人，她時刻保持清醒，但內心又很柔軟，她非常明白自己當下要做什麼，及應該要做什麼事情，就是這樣的人物特質非常打動她。」

丁禹兮棺木旁崩潰痛哭！戲迷看了都心疼

「戲劇男神」丁禹兮在《山河枕》中飾演「衛韞」本是鎮國侯家族受寵的小兒子，有一場他目睹父親和兄長戰死沙場後、崩潰痛哭送葬片段，讓所有觀眾跟著共情落淚、心疼不已。被問到創作時的心境時，丁禹兮說：「我會去尋找這個角色的遺憾和難處。」

拍扶靈回京的那場戲時，丁禹兮形容，在棺材邊看到上面有破損和小瑕疵，「當時我給自己的心理建設是『父親和哥哥我已經盡力準備這些棺木了，但還是有些磕碰很對不起你們，但小七已經盡力了，我努力把大家帶回來了，你們為什麼當初不乾脆一起把我帶走』」。

丁禹兮演技備受肯定。愛爾達電視提供

丁禹兮繼續與角色共感，「我已經麻木的從戰場走回家，看到其他活生生家人的那刻，我才把壓抑的情緒、無助的釋放出來」。字裡行間流露對「衛韞」心疼，也期望觀眾可以看到他內心的變化。《山河枕》11/28 MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV全劇上架。



