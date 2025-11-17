宋茜暴瘦演出《翻譯官》揭身體出狀況 姐弟戀小9歲陳星旭！曝男神私下真面目

宋茜自曝《我們的翻譯官》是她戲劇作品裡最瘦的時候。八大提供

宋茜在《我們的翻譯官》中飾演對工作要求完美的翻譯界女強人，拍攝期間，她剛好對吃東西沒太大興趣，又得了腸胃炎，因此在演出《我們的翻譯官》時，成了她歷屆作品中身材最瘦的一部戲，連導演都叫她多吃一點。

為詮釋角色，宋茜特別去了解口譯、筆譯會做的事前功課，以及翻譯的步驟外，更幽默透露：「也準備了一下我的美貌和智慧！」角色林西被稱為翻譯界「魔女」，性格幹練瀟灑，與陳星旭飾演的前男友再度重逢，兩人的關係從當年的情侶，轉變為職場夥伴，彼此的命運再次糾結。

宋茜（右）和陳星旭在《我們的翻譯官》分手後重逢。八大提供

戲外宋茜與陳星旭女大男小，相差9歲，她過去也有幾部作品是姐弟CP的搭配，宋茜透露並非刻意選擇，只是剛好合作的對象年紀比自己小。而在現實中，是喜歡被照顧？還是照顧別人呢？宋茜表示希望是能和對方互相照顧的雙向交流，她笑說：「就是想得到什麼？妳也要付出一些嘛！」

互揭「真實樣貌」！認識後全改觀

談起陳星旭，宋茜表示對他的初印象是個子很高，不太說話，比較內向的感覺，陳星旭則打趣回應，自己一開始會有點怕宋茜，「她一冷起臉來，氣場十足」。合作之後，兩人對彼此的看法都有改變，陳星旭發現宋茜是一個很可愛、開朗的女孩，宋茜回應：「熟之前我是I人，熟之後我是E人！」

陳星旭透露一開始拍攝《我們的翻譯官》時，有點怕宋茜。八大提供

宋茜並形容，戲外的陳星旭挺能接住自己的笑點，跟他開玩笑也不會不高興，還會有點呆萌。宋茜笑揭在大家眼中，陳星旭擅長健身、射箭，而且是專業級的那種，「螢幕上感覺就是什麼都很厲害的那種，但其實我跟他打過羽毛球，他也就只能跟我打打的水平了」。

劇中討論AI人工智能會不會取代傳統的翻譯？宋茜與戲裡詮釋的翻譯專家「林西」的看法一致，她認為人是有溫度的，是無法被替代的，「機器就算再智能，也是人創造出來的」。《我們的翻譯官》18日起，每週一至週五晚間十點在八大戲劇台全台首播。

宋茜在《我們的翻譯官》飾演能力超強的翻譯專家。八大提供



