宋茜直播當眾告白「我喜歡你」！頂流男神羞喊13字 全場嗨爆

Disney+ 古裝復仇大戲《山河枕》由女神宋茜、人氣男神丁禹兮領銜主演，開播以來熱度始終高居不下，丁禹兮與宋茜終於突破「叔嫂」道德禁忌戀，在極度浪漫的屋簷下躲雨後並獻上淺淺一吻，宋茜更豪邁喊話「親都親了，牽個手，還這麼不好意思啊」，充滿粉紅泡泡。

宋茜（右）、丁禹兮（左）大談年下叔嫂戀。（圖／Disney+提供）

文武雙全的才女楚瑜（宋茜 飾）與小叔衛韞（丁禹兮 飾），在《山河枕》劇中持續追查親人戰死沙場的真相，終於發現背叛國家、勾結敵國「北岐」的人，便是一直處心積慮的護國將軍姚勇，未料才將姚勇送至刑場，又發現真正在背後運籌帷幄的叛徒其實另有他人，便是「長公主」（陳喬恩 飾）身邊的門客「薛寒梅」（梁雪峰 飾）。

另一方面，楚瑜與衛韞的禁忌戀也鬧得滿城風雨，讓兩人遭受輿論批鬥，無論是兩家家族內部或是人民的憤怒，都讓他們的感情備受考驗。戲裡愛得深厚，戲外兩人也頻頻灑糖，宋茜曾是韓國人氣女團F(X)隊長、主唱，一直以來都是許多粉絲心目中的女神，她這次也維持《山河枕》當中「楚瑜」大膽追愛的人設。

兩人7日至新浪掃樓為戲宣傳，在直播環節中，宋茜突然對丁禹兮說「我喜歡你」，讓丁禹兮瞬間抱頭蹲下，耳朵通紅，一旁的工作人員也不斷調侃，讓丁禹兮也只能害羞回「人在這兒，魂已經走了很久了」，可愛反應讓全網激動尖叫。

丁禹兮再度於《山河枕》展現「晉江式演技」，最新哭戲逼哭眾人。（圖／Disney+ 提供）

陳喬恩在《山河枕》飾演聰明霸氣的「長公主」，精湛表演搭配不時念出的經典台詞，被粉絲誇囗「天選長公主」，在她與楚瑜的持續追查之下，竟發現身邊最倚賴的門客薛寒梅就是北岐派來的奸細，而她揭發薛寒梅的陰謀時，更一度怒喊「背叛本宮的人都該死」、「永遠不要試著與本宮作對」。

只是狡猾的薛寒梅擅長製毒，早有準備自身軍隊，竟然反將「長公主」囚禁在宮內，但是薛寒梅也確實對「長公主」動了情不願對她痛下殺手，兩人的複雜情感讓陳喬恩也忍不住在社群上為角色發聲「相愛相殺了，本宮不走尋常路可還行」，仍期望「長公主」仍有情感上的好結局。

