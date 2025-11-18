宋茜職場遇小9歲前任 得腸胃炎「史上最瘦」
由宋茜、陳星旭主演的《我們的翻譯官》將自18日晚間全台首播。宋茜和陳星旭戲裡是分手多年的校園情侶，戲外女大男小相差九歲，她過去也有幾部作品是姐弟CP的搭配，宋茜透露並非刻意選擇，只是剛好合作的對象年紀比自己小。
宋茜自曝《我們的翻譯官》是她戲劇作品裡最瘦的時候。（圖／八大電視提供）
而在現實中，是喜歡被照顧？還是照顧別人呢？宋茜表示希望是能和對方互相照顧的雙向交流，她笑說：「就是想得到什麼？妳也要付出一些嘛！」《我們的翻譯官》劇情描述性格幹練瀟灑，被稱為翻譯界「魔女」的林西（宋茜飾），與陳星旭飾演的前男友再度重逢，兩人的關係從當年的情侶，轉變為職場夥伴，彼此的命運再次糾結。
劇中討論AI人工智能會不會取代傳統的翻譯？宋茜與戲裡詮釋的翻譯專家「林西」的看法一致，她認為人是有溫度的，是無法被替代的，「機器就算再智能，也是人創造出來的。」談起陳星旭，宋茜表示對他的初印象是個子很高，不太說話，比較內向的感覺，陳星旭則打趣回應，自己一開始會有點怕宋茜，「她一冷起臉來，氣場十足！」
宋茜在《我們的翻譯官》飾演能力超強的翻譯專家。（圖／八大電視提供）
合作之後，兩人對彼此的看法都有改變，陳星旭發現宋茜是一個很可愛、開朗的女孩！宋茜回應：「熟之前我是I人，熟之後我是E人！」戲外的陳星旭能接住自己的笑點，跟他開玩笑也不會不高興，還會有點呆萌的感覺。
陳星旭透露一開始拍攝《我們的翻譯官》時，有點怕宋茜。（圖／八大電視提供）
宋茜笑揭在大家眼中，陳星旭擅長健身、射箭，而且是專業級的那種，「螢幕上感覺就是什麼都很厲害的那種，但其實我跟他打過羽毛球，他也就只能跟我打打的水平了！」
戲裡化身對工作要求完美的翻譯界女強人，宋茜特別去了解口譯、筆譯會做的事前功課，以及翻譯的步驟外，更幽默透露：「也準備了一下我的美貌和智慧！」拍攝期間，她剛好對吃東西沒太大興趣，又得了腸胃炎，因此在演出《我們的翻譯官》時，成了她歷屆作品中身材最瘦的一部戲，連導演都叫她多吃一點。
