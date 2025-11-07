宋菲爾《瘋掉》唱出內耗與孤獨 MV登上Spotify、Apple Music同步上架

娛樂中心／綜合報導

歌手 宋菲爾（Phil Sung） 帶著全新創作單曲〈瘋掉〉回歸，這次他不僅包辦詞曲創作，更首度挑戰監製及導演 MV。作品以極簡的製作語言與深層的情緒描寫，記錄一場從「無限內耗」到「學會面對自己」的誠實旅程。

宋菲爾《瘋掉》誠實唱出內耗與孤獨 首次執導挑戰創作極限 MV 登上 Spotify、Apple Music 罕見同步上架。（圖／宋菲爾-Phil Sung提供）

〈瘋掉〉的靈感源自他長期以來「總想照顧每個人、卻忘了照顧自己」的心境。菲爾坦言，當一個人不斷為他人付出、希望大家都快樂時，最後往往被掏空的反而是自己。這樣的疲憊與孤獨成了創作的起點，後來他將這份情緒轉化為單向付出的愛情故事——一段到最後只剩自己一人的無聲告白。

對他而言，〈瘋掉〉更像是一個出口，也是一種提醒。身為不習慣談論自己的人，他藉由音樂讓情緒有了出口，警惕自己不要忘記那些曾經的痛，也提醒聽眾學會與自己對話。在製作上，菲爾刻意讓〈瘋掉〉保持單純與真實。整首歌沒有特別的橋段與合音，也沒有過多的編曲轉折。他收斂所有修飾，以幾乎呢喃的方式演唱，讓失落與無力在聲音中自然流動。



宋菲爾〈瘋掉〉MV 已正式同步上架至 Spotify 與 Apple Music。（圖／宋菲爾-Phil Sung提供）

這次 MV 的推出，也創下了少見的紀錄——，是少數能在兩大串流平台中同時播放的獨立製作華語作品。在音樂平台中同時以音樂與影像被看見，是作品真正被世界聽見的肯定。

雖然是第二首單曲，〈瘋掉〉卻是他第一首完全由自己詞曲創作的作品。因此，他從一開始就設定要拍攝 MV，並決定親自執導。MV 以兩位性格對比鮮明的男主角為主軸，一位是外向的 E 型人格，卻在感情裡顯得退縮；另一位是內向的 I 型人格，卻勇於打破現狀。這樣的設計象徵著兩種力量的拉扯與矛盾。在拍攝過程中，菲爾最重視的是主角「看在眼裡卻沒有勇氣跨出」的那個瞬間。

他認為，主角並非不在乎，而是害怕多說一步，一切就會被打破。於是選擇安於現狀，最後卻只能獨自承擔不勇敢帶來的痛。他以細膩的鏡頭捕捉這份遲疑，讓整支作品呈現出一種壓抑卻真實的情緒張力。

出身戲劇科的他，首次執導影像作品，並不追求華麗畫面，而更著重故事的連貫性與情感的深度。他笑說，雖然戲劇背景讓他對情緒理解更敏銳，但影像傳播仍是另一個領域，「這次算是我正式踏進去的一次挑戰，也是一個新的開始。」



〈瘋掉〉MV 也即將在 多家 KTV 平台陸續上架。（圖／宋菲爾-Phil Sung提供）

此外，〈瘋掉〉MV 也即將在 多家 KTV 平台陸續上架，包含享溫馨、銀櫃等多個系統預計於十一月間與大家見面。菲爾形容這是「二十年前該解鎖的成就」，能讓更多人透過螢幕與音樂共鳴，對他來說是種真實又難得的感動。「當作品被看到、被理解的時候，會覺得自己真的被聽見了。」

目前，菲爾的第三首單曲已經進入製作階段，他透露這次將挑戰邊唱邊跳的表演形式，也預計在明年舉辦個人專場演出，回饋一路支持他的朋友與聽眾。他認為創作者親自導自己的作品，是一種冒險，也是一種誠實。「歌是你寫的，所以你最清楚自己想要的樣子。親力親為，才會最接近心裡真正想要的成品。」

對外界來說，〈瘋掉〉是一首愛情歌；對宋菲爾而言，這首歌更像是一面鏡子，映照出他面對孤獨、學會照顧自己的過程。而他用最簡單的一句話總結這段創作旅程——停止內耗，多跟自己相處。

