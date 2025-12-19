宋逸民率林道遠夫婦扮天使 用愛點亮校園報佳音

〔記者林欣穎／台北報導〕由TVBS信望愛永續基金會與南投在地教會共同主辦、南投縣政府指導的「聖誕星願 天使送暖」，特別邀請藝起發光團隊一同走入校園，為孩子們帶來溫暖、盼望與關懷。

今年活動以天使送暖為主題，最吸睛的亮點莫過於縣長許淑華穿上天使服裝，化身祝福天使，親自向孩子們傳遞愛與鼓勵。

藝起發光的藝人與團隊同工也戴上天使光圈及小翅膀，營造出富有節日的氣氛與童趣的耶誕景象。

活動由合唱《你是唯一》揭開序幕，溫暖的旋律讓現場充滿笑聲與掌聲。主持人林柏妤以生動的故事向孩子們分享耶誕節的真正意義，不只是收禮物，而是學習彼此相愛、成為別人的祝福。

其中最感人的一幕，是林道遠夫妻分享生命見證，說到自己如何在低谷中倚靠信仰重新得力。真誠的分享深深觸動現場師生的內心，也帶來強而有力，充滿盼望的內容，激勵現場的大朋友、小朋友。

宋逸民牧師表示，能夠受邀參與這麼有意義的活動，是上帝給我們的恩典。看到孩子們的笑容，就是最大的喜樂。

藝起發光團隊將持續透過音樂、信仰與服事，把愛的光芒帶到更多地方，照亮更多孩子的心。

