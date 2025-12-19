宋逸民率發光團愛心送到南投 林道遠曝人生低谷全場揪心
【緯來新聞網】宋逸民以牧師身分，帶領「藝起發光」教會團隊一同走入校園，參與南投縣政府指導的「聖誕星願 天使送暖」活動，為孩子帶來盼望與關懷，「看到孩子們的笑容，就是最大的喜樂」。
林道遠夫妻（右起）、宋逸民、林柏妤參加耶誕活動。（圖／藝起發光提供）
今年活動以天使送暖為主題，「藝起發光」藝人與團隊同工戴上天使光圈、小翅膀，營造出節日氣氛與童趣的聖誕景象。活動由合唱〈你是唯一〉揭開序幕，主持人林柏妤以生動的故事向小朋友分享聖誕節不只是收禮物，而是學習彼此相愛、成為別人的祝福。
其中感人的一幕，是林道遠夫妻透露如何在低谷中重新得力，真誠的分享深深觸動現場師生的內心，也帶來強而有力，充滿盼望的內容，激勵現場的與會的人。
活動尾聲，全體貴賓、藝人與師生一起合唱〈平安夜〉，為活動畫下美好的句點。「藝起發光」團隊將持續把愛的光芒帶到更多地方，照亮更多孩子的心。
