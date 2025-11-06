宋逸民58歲生日回首信仰路 30年前與陳維齡舊照曝光

〔記者侯家瑜／台北報導〕宋逸民今在太太陳維齡、家人及教會弟兄姊妹的祝福下迎來58歲生日，他坦言自己的人生不再只是螢光幕前的演藝工作者，更是傳揚愛與信仰的牧師。

從17歲踏入演藝圈，宋逸民一路在大螢幕、小螢幕間打拚超過30年，演出無數膾炙人口的角色，從學生戲到小生角色，從國語劇到台語劇，甚至「順帶」牽著太太陳維齡一同走進演藝圈，成為典型的明星夫妻。如今，他們攜手走進另一片禾場，牧養教會，帶領許多演藝界朋友「藝起發光」，用公益與福音影響社會。

十多年來，這份使命從未中斷。他們與藝人朋友一起，用生命故事見證信仰，參與《STILL 我在這裡》演唱會、TVBS「聖誕愛無限」特別節目，舉辦聖誕佈道、公益餐會，和各機構及教會合作，在許多城市留下足跡，也讓信仰落實在日常生活中。

對宋逸民來說，生日不僅是慶祝歲月，更是提醒自己要把更多時間與資源投注在愛人如己的行動裡。過去在舞台上享受掌聲，如今在講台上分享盼望與愛。在這特別的日子，他除了感謝父母、家人，朋友更深深感謝太太維齡一路的扶持，讓家庭幸福，也能專心服事。

從演藝圈的光鮮亮麗，到牧養群羊的踏實真實，58歲生日不只是年齡的紀念，更是一段信仰旅程的見證。未來，他盼望能把愛傳遞給更多人，成為世代的祝福。

