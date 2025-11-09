宋逸民58歲生日收女兒卡片 父女情深！發文感動全網

娛樂中心／李筱舲報導

宋逸民過去活躍於影視圈，並以「不老小生」之姿在演藝圈受到關注。2020 年與弟弟宋達民先後成為牧師後，他自此淡出演藝圈，將重心放在福音宣教與教會工作上。最近，在太太陳維齡、家人和教會弟兄姊妹的祝福下，他迎來 58 歲生日，並在社群平台上分享了女兒送給自己的生日祝福，記錄下這溫馨又感性的時刻。





藝人宋逸民於6日在臉書粉專分享女兒的手寫卡片，女兒感謝爸爸宋逸民給予她許多溫暖與支持。（圖／翻攝自宋逸民臉書粉專）

宋逸民於 11 月 6 日在臉書粉專上分享了女兒送給自己的生日卡片。女兒在卡片中寫道：「今天是您的生日，我也很開心有你這麼好的爸爸。」她感謝爸爸在成長過程中給予她許多溫暖與支持，也感謝爸爸讓她認識耶穌，並在內容結尾引用一段聖經經文：「但那等候耶和華的，必重新得力」（以賽亞書 40:31）。宋逸民也在貼文中表示，女兒在卡片中引用的經文居然跟自己昨日在臉書分享的一模一樣，並感謝寶貝女兒送上的生日祝福。許多教友及粉絲也在留言區送上生日祝福：「好溫暖的禮物，牧師，生日快樂！」、「願上帝的恩典充滿你們家」、「祝福逸民牧師生日快樂，恩典滿滿、幸福健康平安喜樂」。





宋逸民也感謝太太陳維齡一路的支持和陪伴，讓家庭幸福、也專注於服事。（圖／翻攝自宋逸民臉書粉專）





自 17 歲踏入演藝圈以來，宋逸民參與了多部電視劇、電影及談話性節目，是一位橫跨影、視、歌三棲的藝人。2006 年，他受弟弟宋達民影響開始信仰基督教，並於 2020 年建立「台灣藝起發光促進協會」新堂，成為牧師後，逐漸淡出演藝圈，將重心放在福音宣教，致力成為傳揚愛與信仰的牧師。對宋逸民而言，在這特別的日子裡，除了感謝父母、家人和朋友，更要感謝太太陳維齡一路的支持與陪伴，讓他能無後顧之憂的專注在服事上，也提醒自己，要將時間投注在愛與信仰上，期盼未來能透過自身的力量，繼續將耶穌基督的愛與恩典傳遞給更多人。

