宋逸民58歲生日 積極參與公益傳遞溫暖與愛

宋逸民在太太陳維齡、家人與教會弟兄姊妹的溫馨祝福下，迎來58歲生日。（圖／藝起發光提供）

宋逸民今（6日）迎來58歲生日。昔日的螢光幕前小生、如今成為牧師的他，在太太陳維齡、家人與教會弟兄姊妹的溫馨祝福下，迎來他的58歲生日。對他而言，這不僅是慶祝年歲，更是見證人生蛻變與信仰旅程的重要時刻。

宋逸民17歲踏入演藝圈，超過30年的演藝生涯中，他演繹過無數膾炙人口的角色，從國語劇到台語劇，一路成為家喻戶曉的明星，並與太太陳維齡成為演藝圈的模範夫妻。然而，十多年前，他毅然轉身走進另一片「禾場」，與陳維齡攜手創立「藝起發光」教會，牧養演藝界朋友，用公益與福音持續影響社會。

多年來，宋逸民夫婦帶領教會積極參與公益，將信仰落實在日常。他們與藝人朋友一同用生命故事見證信仰，足跡遍及許多城市，並參與《STILL 我在這裡》演唱會、TVBS「聖誕愛無限」等特別節目，舉辦聖誕佈道與公益餐會，傳遞溫暖與愛。

宋逸民牧師表示，生日提醒他要把更多時間與資源，投入在「愛人如己」的行動中。過去在舞台上享受掌聲，如今在講台上分享盼望與愛。在這特別的日子，他除了感謝父母與朋友，更深深感謝太太維齡一路以來的扶持，使家庭幸福，能專心服事。從演藝圈的光鮮亮麗，到牧養群羊的踏實真實，58歲生日見證了這段充滿愛與奉獻的信仰旅程。宋逸民盼望未來能持續傳遞愛，成為世代的祝福。

