宋雨琦教阿信跳〈M.O.〉 挖角當「i-dle」舞蹈擔當

「五月天」帶著5525+1主題「回到那一天」25 周年巡迴演唱會重返上海體育場，前晚（11╱16）最終場邀韓國女團「i-dle」宋雨琦擔任嘉賓，她還教阿信跳了一段〈M.O.〉，並稱讚：「跳得非常好！全能！立馬加入我們隊，做我們的舞蹈擔當。」

宋雨琦一出場就讓6萬觀眾尖叫嗨爆，她與「五月天」合唱〈後來的我們〉，她透露很喜歡這首歌，雖然歌詞是悲傷的，卻帶給她很有希望的感覺，很感謝五月天邀她來當嘉賓，直說：「站在台上就是這輩子最大的榮幸。」

接著宋雨琦表示很常上網看「五月天」的消息，很想看他們跳舞，笑說：「那我小小小晚輩，斗膽教哥一段舞蹈。」阿信也現學現賣跳〈M.O.〉，其實「五月天」也很欣賞宋雨琦，很喜歡她的〈Radio〉，現場也一起合唱。

最後阿信出題要宋雨琦5選1，逼問她：「如果五月天裡選1個給妳當大哥哥，妳會選誰？」她不假思索地說：「可以貪心嗎？5個都要！」因為五月天缺一不可，夢幻聯動也為上海最終場畫下完美句點。

