完事還牽手逛街！基隆男花1.7萬性交易 18歲女翻臉告性侵
記者楊忠翰／基隆報導
基隆市1名許姓男子，先前郭姓女網友相約性交易，雙方議定價碼為17000元；孰料，郭女完成性交易後，竟報警提告許男性侵，檢警調查後發現，許男與郭女嘿咻結束後，還一同牽手逛街購物，因此予以許男不起訴處分；許男進一步提出告訴，郭女應訊時坦承犯行，基隆地院依誣告罪判郭女5月徒刑。
檢警調查，2020年，許男透過微信結識當年18歲的郭女，雙方講好以1萬7千元的價格進行性交易，並約在基隆市某飯店發生2次性行為，3天後郭女突然前往派出所，並對許男提出強制性交告訴。
檢方認為，許男確實與郭女相約性交易，而且2人完事後還牽手逛街，並前往服飾店、電子商場等地點購物，郭女還傳送親密訊息給對方，認定許男並未性侵郭女，因此予以許男不起訴處分；許男獲得不起訴後，隨即對郭女提出誣告告訴。
郭女應訊時坦承犯行，並當庭對許男道歉，但許男表示，他無法原諒郭女，亦不願意接受對方道歉，希望法官從重量刑；法官認為，郭女刻意捏造事實，致使許男無端遭受訟累，陷入刑事處罰危險，更加浪費司法資源，遂依誣告罪判郭女5月徒刑，不得易科罰金，可易服社會勞動。
