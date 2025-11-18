完備南部半導體S廊帶！亞灣2.0吸引23家ICT公司落地、建置3座算力中心
〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部產發署18日舉辦「亞灣智慧科技產業聚落成果記者會」，展示亞灣2.0的招商引資成果，產發署自2024年2年內挹注13億元政策資源發展亞灣科技產業聚落，著重在智慧科技佈局、補足高雄半導體產業IC設計的缺口與AI人才培育，成功吸引23家資通訊科技企業落地亞灣，建構南部晶片設計產業推動基地，也完備了南部半導體S廊帶。
產發署長邱求慧指出，亞灣2.0計畫以三大重點面向推動，一是擴大科技發展範疇，從 5G AIoT 擴增為智慧科技，推動高科技產業深化布局亞灣，加強科技應用於在地實證落地商業淬鍊，二是針對關鍵技術缺口如半導體IC設計，去補足發展，三是推動資通訊廠商落地設立研訓中心，與在地大專校院合作，培育AI相關人才量能扎根。
邱求慧續指，亞灣科技聚落迄今累計吸引23家高科技產業落地，帶動176家供應鏈夥伴共創研發，並促進投資金額達95億元，累計AI人才培訓達1966人次，並研發42項創新應用商轉，其中22項解決方案成功輸出海外，創造海外輸出產值達22.28億元，且未來3年將促成3座AI算力中心在亞灣落成，可望加速百工百業導入AI應用，推升亞灣成為台灣AI核心聚落之一。
記者會上特別邀請國際伺服器管理晶片龍頭信驊科技、顯示技術領導廠商友達光電，以及沉浸式科技先驅宏達電，分享在亞灣的創新成果。其中信驊科技展示國產全景影像處理晶片導入Cupola 360沉浸式智能攝影機產品，360度環景5.7K高畫質、無死角且流暢，並可即時攝錄的技術是業界know-how，提供智慧工廠巡檢解決方案。
友達光電則展示旗下友達耘康的全台首套AI中醫智慧系統，該系統與連鎖中醫集團馬光醫療網合作，將中醫把脈經驗進行大數據搜集與AI模型分析脈象。
宏達電則整合VR(虛擬實境)/XR(延展實境)互動與AR(擴增實境)導覽，在高雄棧庫群打造全台最大5G AIoT水岸休閒園區，透過VIVE智慧頭戴裝置即可觀看擬真且無暈眩感的5K高畫質影像，現場就展示聖家堂建築師高第的工作室場景。
