完全不演？男曝公司尾牙「超扯中獎名單」：還開檢討會 眾人揪關鍵細節

生活中心／王文承報導

新的一年開始，許多公司陸續舉辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞，其中最令人期待的莫過於抽獎環節，大家都希望能抱回大獎。不過，一名男子卻分享了一場讓員工相當不滿的尾牙經歷。該公司約80名員工，尾牙當天抽出的大獎得主，竟剛好全是從籌辦到採買獎品的負責人，事後引發不少爭議。更誇張的是，隔天一早，行政特助還寄信要求各部門在開會前蒐集同仁對尾牙的不滿原因，貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。

男曝公司尾牙超扯中獎名單 眾人揪1關鍵



一名男網友在網路論壇《Dcard》發文表示，「有遇過做籤的，但沒遇過這麼明目張膽的」。他回憶，上週公司尾牙先抽出電影票兩張，共35位得主；接著是大賣場禮物卡1,000元6張，共抽出20人；再來是價值約1,000元上下的小家電，共15位；第二獎則是不同型號的 Nintendo Switch，共5位得主。

尾牙進入尾聲時，現場最受矚目的大獎正式登場，獎項包括「兩支 iPhone 17 Pro Max、一台 MacBook Pro、一張傳統航空東京雙人來回機票，以及一台 Gogoro」。沒想到，這5項大獎的得主分別是財務部主管、行政部主管，以及兩位董事長特助。原PO指出，這5人正好是從尾牙籌辦、獎品採購到活動流程全程負責的同事，尾牙結束後自然引來不少私下議論。

更讓他無奈的是，事後他收到行政特助寄出的電子郵件，要求各組長蒐集「尾牙爭議點」，包含同仁對餐點、流程、獎項或場地等不滿與期望落差，並提出解決方案，讓原PO直呼：「吃過這麼多次尾牙，第一次遇到還要開尾牙檢討會。」

貼文曝光後，網友紛紛狠酸，「有遇過不演的，沒遇過這麼不演的」、「做籤做到這樣還辦什麼尾牙，直接抽完寄信通知就好」、「要平息爭議，最簡單的方式不就是主管把獎捐出來嗎？」、「最後五個獎的得主真的很耐人尋味，好奇你們是用什麼方式抽獎的」、「乾脆別抽了，直接頒獎比較快」、「哪一間公司？吃相真的很難看」、「那些獎八成還是用員工福利金買的」。

