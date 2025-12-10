完全不用拆卸！全聯揭1招風扇清潔法：能防沾塵、延長壽命

生活中心／王文承報導

全聯分享一招不用拆扇頭，就能完成清潔、還能延長風扇壽命的「神秘技巧」。（示意圖／PIXABAY）

夏天時，許多人會同時開冷氣與電風扇，讓室內溫度更快降低。不過電風扇長期使用後容易堆積灰塵，而拆下來清洗又相當麻煩。對此，全聯分享一招不用拆扇頭，就能完成清潔、還能延長風扇壽命的「神秘技巧」。

全聯揭1招不用拆風扇清潔法：能延長壽命



全聯在官網「生活小百科」指出，清除風扇表面灰塵其實不必把整個扇頭拆下來，只需在清水中加入適量柔軟精稀釋，接著用抹布浸濕並擰乾，再輕輕擦拭扇葉與外殼即可。柔軟精中的介面活性劑能降低靜電吸附，不僅能有效帶走黏附的灰塵，還會在風扇表面形成一層防沾塵薄膜，後續使用時較不易再次積塵。

全聯也強調，這種清潔方式適合日常保養，省時又簡單，尤其適用於結構較難拆卸的圓筒式風扇或循環扇。

至於風扇清潔後要不要收起來？台電曾在臉書表示，電風扇能幫助冷暖氣更均勻分布。以夏天為例，將風扇放在冷氣口下方、扇面朝向房間最遠的角落，再調整約 45 度仰角，能有效把冷空氣推送到房間深處，同時帶動熱空氣上升，使室內溫度更均勻。而冬天使用暖氣時，也可利用風扇把堆在天花板的暖空氣向下帶動，達到節能效果。

