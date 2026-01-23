完全命中柯文哲「空亡」無總統命！周映君示警3生肖：2026年非常衰

周映君點名3生肖2026年運勢非常弱。示意圖／攝影董孟航

命理師周映君過去曾預言「柯文哲66歲走入空亡」，不僅沒有總統命，人生還會走下坡，隨後果真捲入京華城案，遭網友封神。近日她分析2026年運勢，直接點名3生肖「運勢較弱」，可能「一不小心就出事」，再次引起討論。

周映君近日在《新聞挖挖哇》節目中，解析2026年生肖運勢，其中她直接點名「鼠」、「兔」、「馬」3大生肖運勢較弱，在看似順利的計畫上，可能會反覆出狀況，建議保持低調，以務實為本，能忍則安。

生肖鼠

「屬鼠」在馬年屬「沖太歲」，因子午犯沖，運勢「一定會比較浮沉不定」，建議今年保持穩重，以務實為本。

生肖兔

「屬兔」在馬年屬「破太歲」，容易「口舌生非」，建議保持低調、含蓄、能忍則安，若遇到外界大聲質疑、叫囂，請稍微忍耐一下。

生肖馬

「屬馬」在馬年屬「刑太歲」，容易「事與願違、有暗憂」，可能一個不小心就會出事，千萬要多加注意。

★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。



