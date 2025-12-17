完全掌握中共航母福建號動態！國安會：中國「極限壓迫」沒正面效應

國安會諮委黃重諺表示，完全掌握中共福建號動態。 圖：翻攝自台灣青一色YT

[Newtalk新聞] 國防部今（17）日秀出監控中共福建號(CV-18)航空母艦航經台灣海峽的圖片，引發關注。對此，國安會諮委黃重諺表示，福建號從成軍、出海、航行過程等，政府都「完全掌握」。他並說，中國近日對印太、島鏈周邊的危險挑釁行為，企圖在第一島鏈完成宰制，但反而讓許多國家感受到中國的企圖，其對區域「極限壓迫」沒有正面效應。

黃重諺今接受Yahoo TV《齊有此理》主持人王時齊專訪，並表示，中共福建號從準備、出海、航行過程、誰陪著它、目的是哪，「完全掌握」。他說，福建號之前正式成軍，按照工作期程，這趟應該回到上海，或是另外一個造船廠，進行近期的缺改、測試，國防部也公布了海上徵兆。

黃重諺指出，中國從11月中一路到近期以來，很大的一塊理由是以日本首相言論作為藉口，另一個藉口則是台灣。他說，其重點在印太周邊，島鏈周邊的部署，進行危險且挑釁的行為，包括對菲律賓飛機投射照明彈、對日本自衛隊F-15戰機以火控雷達掃描，以及與俄羅斯的聯合巡航等，似乎想要利用這期間，包括國際上關注俄烏調停、中東後續解決方案的狀況下，在第一島鏈完成宰制跟展現勢力範圍的。

不過，黃重諺認為，這兩天美日防長會談，重申對區域安全的重視，反對任何脅迫，並對中國軍事行為有所批判，因此中國近期作為不但沒有實現希望宰制區域的目的，相反地，反而讓許多國家感受到中國的企圖。

黃重諺表示，中國現在捲動所有複合性威脅方式，比如每天往前推進五碼、十碼，若對方沒反應，下次就從十碼線開始往前推進。他說，中國以此方式，讓各方還搞不清楚是什麼新型態的威脅，或是在忙其他事情的時候，慢慢達成擴大勢力範圍的目的。

針對中國以火控雷達掃描日本軍機，黃重諺表示，這就是扣上板機的意思，當被火控雷達鎖定的時候，軍機就會想起警告聲，提醒做下一個動作。

主持人追問，中國敢按下按鈕？黃重諺指出，這是「極限壓迫」的樣態之一，最重要目的是不費一槍一彈、不用一兵一卒，達到同樣效果，就是讓對方害怕、退卻。他說，若是要開啟戰端，中國決策者也會有相關盤算，在這時候是否有能力、或是承受相關後果，而中國近期有點降溫，比如13日的國家公祭日就低調進行，中國權衡整體形勢，也顯示其對區域「極限壓迫」沒有正面效應。

