完全政治素人！投入南投縣長選戰...牙科權威溫世政坦言「藍綠對抗」非個人作風：就是盡力把病人醫好

民進黨中執會日前提名新北市牙醫師公會理事長溫世政出戰南投縣長選戰，作為長年深耕牙科的醫師素人，溫世政今（28日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪，表示自己當醫生久了，對政治的想法其實跟行醫一樣，就是盡力把病人看好，要他去搞藍綠對決或攻防，實在不是他的個性。

溫世政表示，剛好是這兩年擔任新北市牙醫師公會理事長，跟賴總統慢慢開始有接觸，先前則是完全不認識賴總統，所以可以說真的是政治素人，「素到一個不行。」

廣告 廣告



對於選舉，溫世政坦言自己很淡然，可能是因為當醫生久了，牙科就是服務業，要把病人看好，盡力醫治；若要去做藍綠對抗、政治攻防，那也不是他們牙醫師的個性。



提到回南投投入選戰，溫世政說，雖然許淑華縣長也是很認真在耕耘南投，做了不少事情，但現在南投最主要是三個問題，第一個就是人口老化太嚴重，全台灣人口老化最嚴重的鄉鎮是南投鹿谷；再來是年輕人外流嚴重，像自己就是典型的北漂族，南投出很多英才，但都是北漂。



溫世政表示，雖然有些人不一定會講對外說是南投人，或許南投沒有帶給他們這樣的光榮跟驕傲，但很希望，南投今天以他們為榮，他們有一天在自己帶領之下，以「我出生南投」為榮。他指出，自己的政見就是「三顧」，顧老人、顧少年、顧腹肚。



對於老人長照，溫世政直言，那是自己的專長，也是返鄉的初衷，把老人家照顧好，偏鄉醫療這些問題處理好，目的是讓老人可以很安心在家鄉養老；而像年輕人回來照顧長輩，像他先回來照顧父母，就要給人家工作機會。



溫世政說，已經接觸同為南投人的台積電總裁魏哲家，希望他可以把這些無毒、高價值的產業帶回家鄉，讓這些年輕人有工作之後，還能陪著父母親安心養老。



至於「顧腹肚」，溫世政指出，南投是觀光大縣，同時也是農業大縣，但是沒有把這些強項發揮出來。他說，交通問題，像父親上次腦中風，從台北趕回去到烏日40多分鐘，再從烏日到老家又要60分鐘，所以交通方面要先打起來。



溫世政表示，目標是讓觀光人潮不要僅限六日，應該要分流，並把那些景點串聯起來，轉型成交通觀光專車、觀光列車或郵輪式的旅遊，要讓遊客「Long stay」在南投，留住人讓南投享受到觀光紅利。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

更多放言報導

自嘲「小時候只會讀書」…從資優生跑去種水稻？溫世政為做出成績「連種兩年」：很多同學都跳級走了

笑稱返鄉「還感情債」…民進黨南投縣長候選人溫世政提921任醫官創傷：答應參選反而釋懷，有著力點為鄉親做事