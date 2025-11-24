完全沒提台灣！川普發文揭與習近平通話內容

美國總統川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，剛與大陸國家主席習近平進行了一通非常愉快的電話，通話內容涵蓋烏克蘭和俄羅斯、芬太尼、大豆及其他農產品等，「我們的關係非常牢固」。

川普與習近平。（圖／美聯社）

川普指出，剛剛和習近平進行了一通非常愉快的電話。通話內容涵蓋多項議題，包括烏克蘭和俄羅斯、芬太尼、大豆及其他農產品等。「我們已經為我們偉大的農民達成一項良好且重要的協議，而且情況只會越來越好。」

川普提到，這通電話是三週前在南韓舉行的成功會晤後的後續聯繫。自那時以來，雙方在維持協議的即時性與準確性方面都有明顯進展。現在我們能將目光放在更大的格局上。「為此，習主席邀請我四月前往北京訪問，我已經接受，同時我也邀請他在今年稍後以國事訪問的形式到美國做客。我們認為保持頻繁溝通非常重要，我也期待這麼做。感謝各位對此事的關注。」

