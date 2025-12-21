即時中心／黃于庭報導

北捷台北車站M7出口、誠品南西店19日晚間爆發隨機攻擊，凶嫌張文四處丟擲煙霧彈，縱火，持長刀砍殺無辜路人，事件共造成3人不幸罹難，他則於作案後墜樓不治，該事件也令社會人人自危。不過卻傳出，多支監視器畫面失靈，導致捷運警察無法即時掌握張文逃逸路線。

回顧時間線，案發當日15時許，張文於中山區林森北路、長安東路連續涉犯3起縱火案，隨後返回中正區租屋處外縱火；17時23分步行前往捷運台北車站，於M8-M7沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余姓男子致死；隨後17時55分，步行至南京西路旅館更衣，於18時37分再前往誠品南西店丟擲煙霧彈及隨機持刀攻擊，造成2位民眾枉死。

事件曝光後掀起軒然大波，社會紛紛擔心「模仿犯」出現。未料，根據《ETtoday新聞雲》 報導，捷警追查張文於M7、M8的作案路線及逃逸動向時，卻發現數台監視器故障，無法顯示畫面，導致其行蹤出現「斷點」。

面對這種離譜情形，捷警也感到相當傻眼，不僅無法即時掌握張文行蹤的連貫性，還可能錯過抓捕「黃金時間」。對此，台北捷運局則回應，公司將全力配合警方辦案，當時已派同仁協助調閱。

原文出處：快新聞／完全沒有畫面！北捷竟傳「關鍵監視器失靈」 追張文逃逸路線受阻

