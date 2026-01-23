完全沒煞車！三立採訪車暴衝撞彰銀釀3重傷 技師曝梁柱損壞結果

三立電視台一輛採訪車暴衝失控撞進彰化銀行，造成10人受傷。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

三立新聞台採訪車今（23日）下午3時許，疑似駕駛恍神，左轉時竟加速，高速撞進彰化銀行吉林分行，釀10人受傷，其中3人重傷。為了以防萬一，台北市結構技師公會也在第一時間趕到現場檢查建築受損程度，幸虧沒有造成毀損。

根據《周刊王》報導，台北市結構技師公會常務理事楊金龍表示，經現場勘查一樓與二樓後，梁柱均沒有出現損壞情形，大樓安全無虞，不需要緊急支撐處理。

消防局初步清查，包含採訪車駕駛在內共6男4女人10人受傷，其中重傷3人、中傷1人、輕傷6人，有2人送醫時意識不清送往台大醫院救治。台大醫院表示收治的重傷患者中，40歲女性患者傷勢較爲嚴重，腦部有出血狀況，正積極搶救中；48歲林姓駕駛則僅有輕傷，拒絕送醫。現場經過的目擊者心有餘悸表示，三立採訪車高速撞進銀行內，過程中完全沒有減速，非常驚悚。

警方調查，肇事駕駛並未酒駕，精神狀況也都正常，但後續會安排毒駕檢驗。三立新聞台對此發布聲明，針對意外深表歉意，並將負起應盡責任，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治。已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需的醫療照護與後續處理。同時將全力配合警方調查，釐清相關事實，公司內部也會成立專案小組，檢視採訪勤務與用車管理流程。

