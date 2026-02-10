完全沒畫面！遠端監控突斷線 偷兒入屋行竊竟連監視器都不放過

可疑男子行竊後步行離去。翻攝畫面

新北市中和區昨（9日）發生一起民宅竊盜案件，36歲游姓男子在家裝設的遠端監控監視器突然斷線，趕回家查看才知道遭人入屋行竊，除了現金被拿走之外，連監視器也被整台帶走，警方獲報後，已調閱周邊監視器鎖定特定嫌犯，後續將持續釐清逃逸動並追查身分，積極將竊嫌棄捕到案。

據了解，游男在家中裝設「小米」監視器，用來遠端監控家中的情況，但昨日中午約12點左右，他卻發現手機的遠端監控突然斷線，「玩全沒畫面」，後來趕回家查看，才發現屋內遭人行竊，除了4000元現金被偷走外，竊嫌連監視器也不放過，整台被拿走，合計損失約4600元。

廣告 廣告

游男報案後，警方立即調閱周邊監視器畫面，發現1名可疑男子涉有重嫌，他犯後步行離去，隨後改乘機車逃逸，目前警方正在追查嫌犯逃逸動向，並釐清涉案男子身分，積極追查嫌犯到案。



回到原文

更多鏡報報導

女毒蟲拖行警所長害殉職 庭上瞎扯拒認罪…死者父訴求「一命抵一命」

噁男年收僅15萬裝闊少 開價2億性交易買原味內褲...3妹子慘遭騙砲

三觀崩毀！金山兄妹亂倫10天4次 狼兄竟對13歲胞妹伸狼爪

好可怕！妹子「口罩對折放口袋」上廁所 被割出16公分血痕