完勝大谷翔平！廣末涼子「國道狂飆185公里」 追撞大卡車釀1傷遭移送

日本靜岡縣警方決定於13日將女星廣末涼子（45歲）移送至靜岡地方檢察廳濱松分庭，以涉嫌違反《過失致人死亡或受傷行為處罰法》為由進行調查。據悉，廣末涼子駕駛的車輛在新東名高速公路上追撞一輛大卡車，導致車內一名乘客受傷。有調查人員透露，事發時廣末涼子的車時速約180公里，逼近185公里。

廣末涼子駕駛的車輛在新東名高速公路上追撞一輛大卡車，導致車內一名乘客受傷。（圖／翻攝自X）

根據日媒報導，據調查人員稱，4月7日下午6點50分左右，廣末涼子駕駛汽車在掛川市北行的新東名高速公路隧道內行駛時，疑似撞上前方的一輛大型卡車，導致一名男性乘客受傷。事故發生後，廣末涼子因涉嫌襲擊被送往醫院的一名護士而被捕，但該分局於4月16日將其釋放，等待進一步處理，目前調查仍在進行中。

TBS節目出題：「下列哪一位沒有出現過時速165公里的紀錄？」選項包括大谷翔平、佐佐木朗希、伊良部秀輝等職棒選手，竟還出現廣末涼子。（圖／翻攝自X）

日本TBS電視台日前播出特別節目《ALL STAR後夜祭’25秋》中，主持人向來賓出題：「下列哪一位沒有出現過時速165公里的紀錄？」選項包括大谷翔平、佐佐木朗希、伊良部秀輝等職棒選手，竟還出現廣末涼子。主持人最後公布解答為伊良部秀輝，並補充：「根據報導，廣末小姐當時駕駛吉普車以時速165公里行駛時發生車禍。」節目播出後，廣末涼子的經紀公司向電視台抗議，強調事故目前仍在警方調查中。對此，TBS電視台後來於官網道歉。

