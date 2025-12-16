完善保護海底管線！「海纜七法」已全數三讀 非法危害設備可沒收

立法院三讀通過「海纜七法」。資料照片



立法院今（12/16）三讀通過《電信管理法》、《氣象法》、《商港法》和《船舶法》4修正案，上週二通過的《電業法》、《天然氣事業法》、《自來水法》項修正案，攸關強化海底電纜與管線的「海纜七法」已全數完成修法。

三讀條文明定，因過失毀壞或以其非法方法危害氣象設施或設備功能正常運作者，處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金；違反前項之犯罪用之工具、船舶或其他機械設備，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；其經裁判沒收確定者，得視個案情節需要拍賣或變賣，或專案報准依「無償留供公用」、「廢棄」、「為其他適當之處置」方式處置。

另外，竊取、破壞或其他非法危害海纜相關設備等，犯罪用工具、船舶和其他機械設備，不問屬於犯罪行為人與否，可沒收，並可視個案情節拍賣或變賣。

三讀條文也規定，若商港區內停泊船舶，經認定妨礙船席調度或港區安全時，得令其3個月內離港，未依規定移泊者，得逕行移泊；並新增無正當理由未於所定期限離港者，不問屬於何人可沒收。

