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完善安農溪分洪堰公園自行車路網 宜蘭縣府預計「這時間」完工 189

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

安農溪流域因近年自行車道串連周邊而成為宜蘭縣遊憩據點，宜蘭縣政府今（10）日表示，為完善及串聯分洪堰公園周邊自行車路網系統並提升河岸休憩品質，縣府積極爭取「安農溪分洪堰公園南側南支流跨越橋梁建置工程」計畫，並已於113年12月獲交通部公路局核定補助。宜蘭代理縣長林茂盛指出，目前已完成設計及工程發包程序，工程並於114年底動工，期望透過分洪堰公園旁安農溪南支流自行車及人行步道橋梁建置，建構遊憩動線，提供民眾優質自行車騎乘、步行環境。

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宜蘭縣府說明，中央經濟部水利署第一河川分署、冬山鄉公所、三星鄉公所等多局處持續投入安農溪周邊相關建設計畫，並逐步完成堤防護岸等水利設施、公園高爾夫闢建、安農溪綠色旅遊驛站建設、自行車道系統串聯、及分洪堰公園與落羽松秘境等休憩據點優化。

宜蘭縣府補充，縣府並透過公私協力之整合在維護層面與安農溪總體發展協會、尾塹社區發展協會等民間單位合作，全流域已成為宜蘭縣具指標特色之遊憩廊帶。本計畫工程經費約新台幣3,900萬元，工期為368日曆天，預定進度29.47% ，實際進度36.21%，預計在116年1月完工。

宜蘭工商旅遊處表示，安農溪主流在中下游分洪堰公園分為南、北支流，北支流已完成一座跨越河道橋梁，為完善及串聯分洪堰公園周邊自行車路網系統並提升河岸休憩品質，「安農溪分洪堰公園南側南支流跨越橋梁建置工程」計畫已於113年12月獲交通部公路局核定補助，工程並於114年底動工，期望透過分洪堰公園旁安農溪南支流自行車及人行步道橋梁建置，建構完整遊憩動線迴圈，提供民眾更優質之自行車騎乘與步行環境。

「除了橋梁主體，本計畫特別規劃了無障礙斜坡道與節點平台等引道設施，讓自行車騎士與行人能輕鬆安全地進出分洪堰風景區。」工商旅遊處說明，本工程橋梁設計以「安全、友善、景觀融合」為核心理念，採自行車與行人共用方式，橋梁長度約91.5公尺、橋寬3公尺，結構系統採三跨連續PC中空版梁型式設計，橋面設置防滑鋪面、規劃護欄與夜間照明系統，並兼顧河岸景觀視野，以律動的線條，演繹現代拱橋意象，營造舒適宜人的休憩動線。

照片來源：宜蘭縣府

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