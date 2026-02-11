完善建設打造產業永續基石 新北國際AI＋智慧園區污水BTO案啟動

《圖說》「新北國際AI＋智慧園區污水下水道系統促進民間參與（BTO）案」簽約記者會合影，左四經發局長盛曉蓉、右四崇越集團副董事長暨建越科技工程公司董事長賴杉桂。〈記者葉柏成攝〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市政府今（11）日舉辦「新北國際AI＋智慧園區污水下水道系統促進民間參與（BTO）案」簽約記者會，由市長侯友宜親自出席見證，宣告新北市於都市計畫產業園區事業污水處理系統創全國之先，正式啟動。

侯友宜表示，該案總投資逾新臺幣9億元，透過BTO模式引進民間專業與資源，將為新北國際AI＋智慧園區建構兼顧產業發展、環境品質與永續治理的關鍵基礎建設，為AI產業聚落發展奠定長期穩健基礎。預計於118年完工，為地方發展、產業升級與環境永續提供重要支撐。

他說，隨著AI、智慧製造等高科技產業快速發展，企業對用地條件、環境品質與營運穩定度的要求日益提高，完善的污水下水道系統已成為產業園區吸引企業落地的重要指標。市府在林口推動新北國際AI＋智慧園區，除積極招商、完善產業鏈布局外，也以前瞻思維建設高標準公共設施，讓產業發展與環境保護並行。透過完善污水處理設計，可降低噪音與異味影響，提升綠覆率與整體景觀品，打造企業安心進駐、長期深耕的優質投資環境。

《圖說》侯友宜市長、經發局長盛曉蓉、賴杉桂展示簽約書。〈記者葉柏成攝〉

經發局長盛曉蓉指出，本案採促進民間參與的BTO模式辦理，由市府提供政策引導與監督機制，結合民間成熟工程技術與營運管理經驗，可有效加速建設期程、提升營運效率，並減輕政府財政負擔。透過契約規範、績效評估與嚴謹監督管理，確保工程品質、營運效率與公共利益兼顧，亦是新北市落實ESG理念的重要實踐，為產業園區導入低污染、高效率的基礎設施，強化整體投資競爭力。

她進一步說明，新北市擁有全台近四分之一的製造業與資通訊產業實力，是AI時代企業設立據點的重要城市。近年成功匯聚技嘉、鴻海、研揚、台聚等關鍵大廠，以及Google、ASML等國際科技巨擘相繼設點，產業群聚效應逐步形成。新北國際AI＋智慧園區的定位，不僅提供產業用地，更是形塑完整產業生態系的重要平台。

《圖說》侯友宜市長表示，透過完善污水處理設計，打造企業安心進駐、長期深耕的優質投資環境。〈記者葉柏成攝〉

她表示，污水處理系統的建置，正是完善產業鏈不可或缺的一環，未來將引進光學精密儀器、電子通訊、電子零組件及機械設備等AI上下游業者，完整供應鏈將帶動人才、研發與資本集聚，提升新北在國際AI競爭中的關鍵優勢。

盛曉蓉指出，林口地區近年在產業發展、交通建設與生活機能方面持續成長。市府除強化園區內基礎建設，也同步推動周邊道路與公共設施改善，並與中央合作推動林口輕軌等重大交通建設，提升區域交通效率與可及性。污水下水道系統建置完成後，將有效降低對周邊水體的環境衝擊，改善園區與周邊地區整體環境品質與公共衛生，促進水資源永續利用，為企業與居民創造兼顧環境保護與長期發展的雙贏效益。