完善社區足球空間 大雅新設五人制天然草足球場將啟用

大雅五人制天然草足球場外觀。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

大雅體育園區內新設足球場於去年完工，預計於今年第一季正式開放使用。場地規劃一座五人制天然草足球場，提供在地學校、社團及基層球隊穩定訓練空間，完善社區型足球場地。

小小足球員在球場上全力奔馳，展現台中深耕基層足球、從小扎根的成果。（記者徐義雄攝）

運動局長游志祥說，大雅足球場採用百慕達天然草皮，設置完善排水系統與自動澆灌設備，規劃防護與夜間照明設施，包括四點五公尺高金屬圍網及四座十二公尺高燈柱，提供學校與基層球隊全天候訓練使用。

市府同步推動更大型的足球建設，興建中的國際足球運動休閒園區，提供十一人制及五人制等多種規格場地，包含天然草與人工草配置，滿足孩童初學、青少年培訓到正式比賽及國際賽事等多元需求，與社區型場地形成完整分工。

廣告 廣告

運動局說明，台中陸續啟用中央球場多功能人工草皮足球場、西屯八人制足球場、西屯十一人制足球場及大里足球場等，成為學生課後訓練、社團交流與假日運動的重要場景；北屯同榮足球場、龍井河濱多功能草皮足球場，以及沙鹿、石岡足籃共用型球場等建設持續推進。

市府同步推動朝馬足球場、太原足球場等既有場地優化，針對草皮養護、夜間照明及圍網更新等細節持續改善。