完善「兒少帳戶」 衛福部三方向改良

衛福部長石崇良。記者林澔一／攝影

藍白黨團合作推動「台灣未來帳戶」，衛福部長石崇良昨（12）日表示，若採普惠方式恐造成資源排擠，未來將從三方向改良現行「兒少帳戶」，包括適用對象朝邊緣戶方向擴大、政府提撥加成、簡化程序。

國民黨團、民眾黨團提出「臺灣未來帳戶特別條例草案」，昨日於立法院社福衛環委員會、財政委員會聯席審查。根據草案，2013年9月2日後出生、未滿12歲兒童，皆可由政府開立台灣未來帳戶，統計目前台灣0至12歲兒童約226萬人，草案未納排富條款。

廣告 廣告

石崇良提醒，所有政策都是一種選擇，因資源有限，彼此間都會產生排擠效果。衛福部2017年開始做「兒少教育及發展帳戶」，對於低收入戶跟中低收入戶兒童，政府以相對提撥方式優先照顧，也讓兒童在成年18歲後能夠有第一桶金。

石崇良認為，相關政策如何精進可再討論，但普惠式的台灣未來帳戶，恐造成財務與資源上的相對排擠。

針對未來「兒少帳戶」如何精進，石崇良說明，有三大重點。首先是擴大對象，會往邊緣戶方向來擴大；第二，提撥部分，考慮增加政府挹注；第三是簡化程序，現行須備妥文件申請，開戶完成約需一至二個月，未來朝減輕負擔方向研議。

金管會指出，若未來擬增加長期投資共同基金或有價證券之設計，金管會可就推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）相關經驗提供協助，以提升兒少帳戶強化兒少權益的政策效益。

金管會表示，已督導台灣集保結算所於2025年7月實施TISA制度，包括為國人建置及管理TISA帳戶，並推動業者提供經理費率及手續費率優惠讓利之基金商品，以鼓勵協助國人開設TISA帳戶。

金管會提到，截至2026年1月2日，已有23家投信之發行38檔基金，可供TISA帳戶選擇投資之基金，已上線銷售機構共有九家，帳戶開戶數累計達71,429戶，帳戶資產規模86.5億元。

【看原文連結】

更多udn報導

一票人冬天遊日本就頭痛 過來人曝原因：不要穿發熱衣

相機實力誰最強？全球手機拍照榜單更新 iPhone不是第一

微波食物總是外熱內冷？放食物正確位置很多人不知

吳淡如、林心如都讀EMBA 40歲後當學生…啥比學位誘人？