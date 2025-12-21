完封不成險遭逆轉 福營林君安心繫自責分飆升
記者陳建興／台北報導
2025年臺北城市盃青少年棒球邀請賽21日在大都會棒球場進行G組賽程，新北市福營國中原本一路領先台北市陽明國中，卻在最後半局豬羊變色，所幸最終頂住壓力，以5：4驚險過關，拿下本屆首勝。
福營國中昨天0：7大比分輸給強敵台中市中山國中，今天打「早八」重振旗鼓，第2局王嘉蔚率先安打上壘，開啟球隊得分大局，簡碩廷、鍾佑謙的安打助隊連得3分，6局上半范聖文飆出深遠三壘安打，在隊友護送回本壘後形成5：0大幅領先。
此時全場熱投95球的福營先發林君安已達大會規定單場用球數限制，接替的林煒翔突然遭遇亂流，不僅內野守備連續失誤，自己也投出保送，之後又被陽明第二棒陳奕呈扛出清壘三壘安打，雙方頓時只差1分，不過最後林煒翔發揮側投優勢，壓迫右打者內角製造不營養飛球，總算結束比賽。
「原本計畫就是讓林君安投完，但他今天狀況不好，變化球控球差太多，以往不會這樣。」福營教練黃凱煜表示，最後一局他相信林煒翔的抗壓性，「雖然他身材比較矮，但球商是陣中數一數二，我就是多給他鼓勵，讓他勇敢跟打者對決。」
林君安主投5.1局，僅被敲3支零星安打，投出4K，但3次保送跟4次觸身球讓他綁手綁腳，屢屢碰到危機，卻總是關關難過關關過，「指叉球是我的主力球種，但今天就是丟不進去，投起來真的很辛苦，下來後都會跟教練討論，捕手（王嘉蔚）也很努力幫我。」
意外讓球隊陷入僵局，林君安表示很不好意思，他雖然相信隊友可以守成，在場下仍非常緊張，他開玩笑說：「我那時候心想，壘上都是我的自責分啊⋯⋯拜託你們守住。」不過他不用擔心，賽後紀錄組確認今天最後丟掉的3分都非責失分。
林君安除了表現精彩，9月的新北市市長盃也拿下人生第一座個人獎項「投手獎」，讓他相當高興，「練球的辛苦好像都值得了，希望這次城市盃也能跟球隊一起拿下好成績。」
G組另一場是台灣傳統勁旅中山國中對決日本大阪代表隊，前者推出U12國手左投陳昶叡果然威風八面，招牌的各路變化球控球都很精準，面對難纏的東瀛打者主投5.1局僅被敲4安打無失分，助隊1：0拿下2連勝。
其他人也在看
MLB／大谷翔平入選世界明星隊 山本由伸遭排除有特殊原因
2025年即將結束，第6屆世界棒球經典賽也開始倒數，大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）選出自己心目中的今年世界明星隊，日本代表人物是道奇隊巨星大谷翔平。 克萊爾表示，規則和去年一...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前 ・ 發起對話
MLB》達比修有未來動向不明 買斷合約或許是選項
教士季後至今所做的補強絕大部分都是針對投手、尤其是先發投手，這除了是Dylan Cease進入自由市緯來體育台 ・ 12 小時前 ・ 7
台灣棒球要走上巔峰舞台 美國大聯盟專家指出關鍵
我國拿下2024年世界棒球12強賽冠軍，台灣棒球受國際矚目。美國職棒邁阿密馬林魚隊大聯盟隨隊表現與數據整合策略負責人Dr. Bryson Nakamura今（20）日表示，台灣棒球要走上巔峰舞台，關鍵不在於設備多寡，而在於如何整合硬體、軟體與教育，必須回到「what、how」，找出適合台灣選手的方法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
MLB》今年季後賽最佳表現 大谷翔平名列第3
大聯盟網站評選今年季後賽表現前20名的球員，前7名當中只有2名球員來自完成連霸的洛杉磯道奇，其中大谷翔平名列第3，而另外5名球員，都是世界賽大敗給道奇的多倫多藍鳥球員。TSNA ・ 13 小時前 ・ 8
MLB》鄭宗哲被海盜DFA 騰出40人名單空間給交易來的選手
匹茲堡海盜在台灣時間12月20日做出一筆三方交易引進明星二壘手Brandon Lowe等3位好手，根據大聯盟官網發布的球員異動，台灣旅美好手鄭宗哲遭到指定轉讓（DFA，Designated for assignment）。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 1
MLB》守護者簽台裔球員「費仔」！美媒看好增添深度與功能性
克里夫蘭守護者隊與29歲的台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）簽下附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約。這也是費爾柴德在11月初遭光芒隊指定讓渡（DFA）並受到傷勢困擾後，重新出發的重要契機，他將在春訓爭取重返大聯盟名單的機會。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
海盜交易來光芒明星二壘手後DFA鄭宗哲！球迷惋惜、美媒點出原因
體育中心／綜合報導海盜、太空人、光芒今天（12/20）進行三方交易，海盜獲得31歲明星二壘手勞爾（Brandon Lowe）後，為了清出40人名單空間，選擇將台灣好手鄭宗哲DFA（指定讓渡）。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 9
中職／MLB巨人運動表現總監點台灣運科落後10年 直言並非全是球團的錯
舊金山巨人運動表現部門詹明昇總監20日受臺師大邀請，出席大聯盟運動科學2.0論壇，對於運動科學和數據分析方面專業的他，先點出台灣目前在運科方面落後MLB大約10年進度，同時也點出了台灣的運科儀器有許多球場無法加裝並非全然是球團的問題。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 10
洋基眼睜睜看著自家培養的金恩重回教士！媒體曝光背後原因
體育中心／丁泰祥 報導缺先發投手的洋基隊，原本傳出是Michael King可能落腳的球隊之一，可惜最後還是回教士隊懷抱。30歲的King是洋基培養出來的好手，是2023年和教士交易Juan Soto的重要籌碼，洋基球迷期望他成為自由球員後能回鍋，但根據媒體爆料，其實洋基根本沒對他提報價。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 1
江少慶定位「先發」有計畫 餅總談蘇智傑續留：補強林安可空缺
記者陳立勳／台北報導富邦悍將今年季後自由球員市場網羅統一7-ELEVEn獅33歲捕手林岱安，統一7-ELEVEn獅FA補...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 3
MLB》神之操作 Chris Archer交易案如何讓光芒隊血賺7年【Matt Chang專欄】
這是一場大聯盟史上最驚人的「球員資產煉金術」，2018年匹茲堡海盜隊梭哈3名頂級新秀換取Chris Archer，最終僅換得慘淡回報。反觀坦帕灣光芒隊透過精準的「高賣低買」不斷周轉，隨著近期將強力投手Shane Baz送至巴爾的摩金鶯隊獲得豪華大禮包，這筆交易正式定調為光芒大獲全勝，僅靠Archer 1人，便為球隊周轉出跨越7年、源源不絕獲取新血的無盡紅利，來看看整個過程歷經哪些轉折。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 8 小時前 ・ 1
台裔球員「費仔」有工作了 加入美中冠軍守護者
多次表態要幫中華隊打2026年世界棒球經典賽（WBC）的台裔大聯盟球員Stuart Fairchild，耶誕節前和克里夫蘭守護者簽下小聯盟約，獲邀明年春訓。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3
MLB／村上宗隆交涉剩48小時仍無動靜 傳白襪隊有望是新東家
日職養樂多重砲村上宗隆，今年季末透過入札制度挑戰大聯盟，然而交涉期限剩不到48小時，卻還沒有太多關於新東家的傳聞，美國報導指出，村上宗隆的合約金額恐怕會比預期的下修很多，且有聽聞到白襪隊的相關消息，有可能就是村上宗隆旅美的新東家。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
經典賽》孫易磊期待征戰WBC 火腿球團態度是關鍵
效力日本火腿的20歲台灣右投孫易磊，今天受邀為新北富邦U18青棒賽冠軍戰開球，穀保家商畢業的他，開完球後走到場邊和穀保化身的新北藍選手開心合影，隨後坐上轉播台擔任球評，好不忙碌。本季孫易磊在日職一軍出賽9場其中2場先發，戰績0勝2敗4次中繼成功，防禦率5.11、每局被上壘率1.46，2023年亞錦賽自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
棒球》「希望台灣的大家都平安」 林益全備戰CPB仍心繫台灣
為了延續棒球生涯，40歲的「神全」林益全決定前往中國城市棒球聯賽（CPB）發展，日前已投入上海正大龍隊訓練，他今天則透過官方臉書表達對台灣的關心，也對球迷表示感謝，「希望台灣的大家都平安，也感謝所有幫我加油打氣的粉絲跟朋友們，你們的留言我都有看到了。」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
MLB／根本沒和今井達也會面過 布恩喊不知道洋基補強動向
今年休賽季至今尚未有任何動作的洋基，20日主帥布恩（Aaron Boone）受訪時被問到球隊是否有和西武獅王牌今井達也會面，不料他竟直接坦白回應「沒有」，還透露未來也不知道會不會有，外媒認為今井達也現在最有可能前往的球隊為小熊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
富邦悍將》王正棠今年一軍僅出賽19場「難過也掙扎」 昨遇江少慶有小互動
富邦悍將主力打者王正棠因受傷全季僅在一軍出賽19場寫下生涯最少，且因為復原不及，季中就註銷註冊，提前結束球季。他表示，目前還在復健組，對於今年沒能為球隊做出貢獻，「難過也掙扎」，談到江少慶因林岱安自由球員補償轉戰統一獅很感驚訝，並透露昨天還有遇到江少慶。TSNA ・ 6 小時前 ・ 1
MLB／搶先日籍好手赴美成功！宋成文加盟教士 外媒猜只能當替補工具人
教士19日才剛用3年約綁住投手金恩（Michael King），20日馬上傳出和韓籍內野手宋成文達成共識，但因為宋成文的守備位置和教士球星馬查多（Manny Machado）重疊，外媒認為他想在教士佔有一席恐怕得先以替補工具人的角色出發。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
WBC/為明年代表古巴做準備？ 前樂天洋投去墨西哥打冬盟
前樂天桃猿洋投雷法（Elián Leyva）明年有機會替古巴國家隊出征世界棒球經典賽，目前正待業中的他，今天傳出前進墨西哥冬盟打球，加盟奧布雷岡亞基人隊（Yaquis de Obregón）。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
MLB》韓將宋成文加盟教士 明年對抗衛冕軍道奇
韓國職棒的培證英雄內野手宋成文（Sung-Mun Song）旅美成功，大聯盟官網20日在球隊官宣之前報導，教士已同意簽下宋成文3年。他將是第6位從培證英雄入札的韓職球員，前輩有姜正浩（海盜）、朴炳鎬（雙城）、金河成（教士）、李政厚（巨人）、金慧成（道奇）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1