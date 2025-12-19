完工典禮 盧秀燕 : 有在中央爭取經費的立委才敢來 沒討錢都不敢到

盧秀燕與江啟臣互動密切引發揣測！(記者廖耀東攝)

〔記者廖耀東／台中報導〕國民黨台中市長初選布局逐漸升溫，隨著現任市長盧秀燕將於明年任期屆滿，藍營下一棒人選成為政壇與地方基層高度關注的焦點。儘管盧秀燕多次對外強調「市政優先、不談選舉」，但今(19)日一場公開行程中的互動與發言，仍引發外界諸多揣測。

盧秀燕今日與立法院副院長江啟臣一同出席「北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程完工典禮」。活動過程中，盧不僅全程陪同江啟臣與地方里長寒暄互動，還特別提及雙方之間的親屬關係與地方淵源。

廣告 廣告

此外，盧秀燕在致詞時一句「有幫忙在中央爭取經費支持的立委才敢來，沒討錢都不敢到」，也引發現場人士議論，被認為話中另有指涉。

巧合的是，同樣被視為藍營市長熱門人選之一的立委楊瓊瓔，當天並未出席該項活動。

【看原文連結】

更多自由時報報導

楊瓊瓔賀年看板同框盧秀燕 提出建設台中3大方向

楊瓊瓔拚台中市長選舉 今懸掛20面合體盧秀燕拜年看板

台中市長藍營初選較勁 江啟臣、楊瓊瓔搶掛跟盧秀燕合體看板

中客羽田機場飆罵竟因「這件事」 台人日語報警又遭砲轟

