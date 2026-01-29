完工前又漏水 高雄茄萣市場再修繕

高雄茄萣公有市場正執行耐震補強工程，但近日有攤販發現內部出現新的漏水點、支撐柱龜裂狀況，高市經發局決議追加修繕經費，將問題納入施工計畫中。（紀爰攝）

高雄茄萣公有市場因內部老舊，建築物需執行耐震補強作業，高市府經發局研擬相關計畫後，於民國114年6月開始實施市場修繕工程，原定今年3月完工，不料，近日有攤販發現，市場內部出現新的漏水點，且有支撐柱龜裂狀況，議員獲報後再次辦理會勘，要求經發局務必追加修繕。對此經發局回應，已將問題納入施工排程中，後續一併改善。

緊鄰海岸線的茄萣公有市場已有至少50年歷史，該市場與隔壁的觀光漁市以現撈海鮮、在地傳統美食聞名，供應豐富種類的魚貨，也販賣烏魚子、魚乾，是在地居民日常採購的好去處，也吸引眾多外地觀光客前往消費，但隨著市場長年使用，內部設施逐漸老化，不論建築物結構、攤位動線、衛生等問題逐漸浮現。

去年就有攤販反映，市場內部有梁柱因為老化破損嚴重，擔心有公共安全疑慮，經發局獲報前往會勘，加上先前已有核定相關經費，欲施作北高雄公有市場耐震補強工程，因此早在去年6月起動工修繕，該市場共有7棟建築物，將分批施工，攤販們則先遷移到其他地方營業，預計今年3月完工後回歸。

不料，近日又有攤販發現，市場D棟建物出現新的漏水點，另B棟支撐柱也嚴重破損，盼相關單位能追加經費修補。高市議員黃明太接獲陳情後，再次邀集經發局等單位聯合會勘，並呼籲市府務必重視安全問題，盡速將新問題納入修繕計畫解決。

經發局回應，目前已完成茄萣公有市場A、F、G棟結構補強作業，刻正辦理D棟補強工程，另E棟補強工程因配合攤商需求，預計農曆年後進場施作。至於市場D棟部分區域漏水及B棟支撐柱破損情形，已納入耐震補強工程，將一併辦理改善及修復。