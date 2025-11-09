完工日一再跳票 新竹棒球場明年無職棒可看

重啟日一再延宕，傳龍來公司不耐虧損與竹市府解約。（圖：市府提供）

由於排水改善工程一拖再拖，被味全龍隊列為全台雙主場之一的新竹棒球場，因市府希望在明年上半年才會完工驗收，因此已確定明年職棒比賽不會安排在新竹棒球場進行。外傳新竹棒球場未來將僅提供三級棒球賽事之用，新竹市政府則嚴正駁斥，並重申新竹棒球場改善工程如期推進，以重新舉辦職棒比賽為目標，盼市民與球迷勿聽信謠言。

新竹棒球場今年底完工確定跳票，明年新竹球迷還是看不到精彩職棒。（圖：市府提供）

市府教育處指出，新竹市立棒球場於民國111年曾短暫開幕舉辦職棒賽事，但因場地排水不良、投手丘高度異常、土層下含有不應出現的人造廢棄物及結構安全等爭議，也造成球員受傷，引發外界廣泛關注，隨即被迫停用，並進行後續調查與結構鑑定。

市府於今年9月30日啟動棒球場改善工程，施工期程約266天，盼在115年上半年完工驗收，重新開啟球場大門，迎接賽事回歸。至於棒球場地下停車場的重新開放時間，因考量改善施工期間，於地下室仍有臨時支撐，短期內無法開放使用，但後續隨改善項目陸續完成後，撤離臨時支撐則可評估先行開放停車場。

據了解，因新竹市棒球場重啟日期一拖再拖，確定來不及排入明年中職賽程，市府多次對外承諾「2025年重啟棒球場」的支票也確定跳票。最近傳出味全龍所屬的龍來公司，不堪營運虧損，擬與市府解約，市府打算委由新竹市體育會棒球委員會承接，做為新竹市三級棒球場比賽場地。

不過龍來公司只說明「基於營運考量將審慎規劃未來方向，公司推廣棒球運動的承諾不變，並將持續與新竹市政府、各級中小學及體育界保持良好合作。」並沒有明確表示是否與市府解約。換言之，新竹棒球場就算明年本半年完工，但在完工驗收日期未定下，中職並未安排賽程，球迷想在新竹球場觀賞精彩職棒比賽，最快也要到2027年。（彭清仁報導）