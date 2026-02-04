完成三蘆選區初選登記 陳俊維承接父親陳啟能30年服務責任

248260204a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

民進黨新北市議員初選登記於今（4）日開跑，參選人陳俊維在父親、市議員陳啟能的陪同下，正式完成三重與蘆洲選區的登記。這一刻象徵服務精神的延續，陳俊維回憶，從小看著父親陳啟能為地方奔走，深知「議員」身分代表的是全天候責任；他近年在服務處擔任執行長，走遍三蘆大街小巷處理過數萬件選民服務，無論緊急陳情或跨局處協調，始終堅持做一個讓鄉親「隨時找得到、事情做得到」的人。

陳俊維強調，三蘆是他的家，也是他選擇承擔未來的地方，以「你放心，交給我」作為參選承諾；特別選在吉日登記，是為了向鄉親宣告，父親30多年建立的服務信用，他會全力守護並持續推進。他也指出，初選是爭取認同的第一步，會用最踏實的腳步走遍每個角落，爭取鄉親認同，讓三蘆轉型為年輕世代願意留下來打拚的宜居城市。

針對地方發展，陳俊維未來將更積極回應快速成長的人口需求，推動婦幼及教育支持、智慧交通與生活品質升級。對此，陳啟能指出，交棒不是退場，而是把責任傳遞給更適合的人，他在三蘆服務超過30年，始終相信政治工作的本質就是「以人為本」，看著兒子決定站出來承擔這份重擔，感到無比驕傲且放心。

陳啟能說明，陳俊維多年來歷練總統及立委輔選、立法院及地方服務處，早已是並肩作戰的夥伴，而非被保護的孩子；無論凌晨的陳情電話，還是烈日下的會勘現場，陳俊維從不缺席，已經完全準備好獨立承擔地方大小事。他也強調，世代交替不是口號，而是要讓服務不中斷、讓責任有人承擔，讓三蘆的服務信用得以再傳承。

今天的登記現場，是一場關於世代責任的開始。30年的深耕是根基，新世代的行動是未來，陳俊維與陳啟能父子並肩宣示，將攜手延續三蘆不間斷的服務能量。未來三重與蘆洲的大小事交給陳俊維，父子倆請鄉親絕對放心，他們會全力守護這份傳承，讓在地的建設與服務信用持續發光發熱。

