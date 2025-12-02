完成大哥遺願？南萬華教父剛辦告別式 仇家黑狗就被砍斷雙腳筋

警方到場時，2嫌泰然自若，配合警方逮捕，但要求律師到場才願接受偵訊。（圖／翻攝畫面）





台北市驚傳砍人案！天道盟綽號「黑狗」的賴姓會長，昨天（1日）中午在中華路一處大樓停車場內遭2惡煞伏擊，腳筋當場被砍斷，痛苦倒地哀嚎，而雙煞砍完人後並未離開現場，反而留置現場冷笑等候警方將他們逮捕；而如今傳出，「黑狗」與日前過世的天道盟不倒會大哥「寶勝」素有嫌隙，正巧昨天是「寶勝」的告別式，不排除是「寶勝」的小弟替逝去的大哥復仇完成遺願，而確切案情，仍待萬華警方進一步釐清。

據悉，人稱「南萬華教父」的天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝，在台北市萬華一帶擁有相當高的輩分和地位，而他卻與同為天道盟綽號「黑狗」的賴姓重量級份子有重大恩怨，外傳是「黑狗」設局羞辱「寶勝」，受到奇恥大辱的「寶勝」在各方勢力勸說下，只能將氣往肚裡吞。

而「寶勝」今年10月14日因膽囊癌離世，享年59歲，家屬昨天（1日）上午在新北市立殯儀館舉辦告別式，不少黑幫份子均到場致意，告別式剛結束不久，中午時分便傳出過去有舊怨的「黑狗」遇襲。

「黑狗」剛走進北市萬華中華路一處停車場，就突遭徐姓及王姓雙煞持刀連砍數10刀，刀刀砍向下半身，當場砍斷「黑狗」雙腿腿筋，「黑狗」痛的當場倒地哀嚎，而雙煞則是在一旁冷笑，並未逃離現場，等候轄區萬華警方到場將他們逮捕，

萬華警方初步了解，當時「黑狗」從電梯走出要到繳費機繳費時，就突然遭王嫌噴辣椒水並環抱控制，隨後徐嫌持刀揮砍，萬華警方目前也已報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，擴大追查釐清確切案發經過與是否受人指使，詢後將依重傷害罪移送偵辦。

監視器錄下2嫌（左、右）進入停車場身影。（圖／翻攝畫面）

