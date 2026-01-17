完成對等關稅談判 經部：為產業打造公平競爭條件有利布局美國

台美雙方透過協商，於日前達成包括「台灣對等關稅調降為十五%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等二三二條款取得關稅最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項目標，台灣產品出口美國未來關稅將與對手國（如日本、韓國）一致或更優惠，為我國傳統產業輸美創造有利競爭條件。另外，針對赴美投資業者也爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇，未來有利台灣業者結合美方研發、創新、人才及市場等優勢，鞏固雙方在全球半導體與高科技領導地位。

經濟部長龔明鑫回應媒體時表示，過去因台灣不似日本及韓國與美方簽定貿易協定，多數工業產品出口美國享有關稅優惠待遇，以致影響我國輸美市占。透過本次談判，台灣對等關稅降至十五%不疊加原關稅，與日、韓關稅稅率一致，將有助於我國中小企業及傳統產業對美出口競爭力。

本次協商結果也獲產業界正面回饋，龔部長舉例，他即接到工具機公會陳紳騰理事長感謝政府協助企業相較其他競爭對手國站在同一立足點，對等關稅實施前，工具機產品我出口美國關稅為四％，競爭對手日本為二·四%、韓國零關稅，現對美出口關稅同為十五%，協助產業取得公平競爭機會，未來將有利於對美出口金額提升。

經濟部指出，現在台灣傳產輸美的項目中，工具機產業關稅為廿四%、機械業廿一·五%、汽車零組件廿五%，未來降到十五%後，將與日、韓、德國等競爭對手一致、公平競爭。而其他的傳產部分，水五金產業輸美關稅廿二·六%、手工具機廿三·三%、塑膠產業廿四·六%、紡織產業廿八·七%等，未來關稅稅率降至十五%，則會與越南、中國等競爭對手的差距拉大。

針對高科技業的部分，龔部長表示，二三二條款的調查導致產業發展不確定性高，現在半導體確切獲得豁免，這樣可讓業者們安心。對於外界關切的台灣在半導體供應鏈地位的影響，龔部長強調，根據經濟部的推估，五奈米以下半導體的先進製程，二○三○年時台灣與美國的產能大概是八十五%對十五%，而二○三六年大概是八十%對二十%，顯示未來台灣是全世界半導體及AI生產國，美國則為全球最重要AI應用中心，兩國將形成戰略性夥伴關係。

經濟部表示，我國成為全球第一個爭取到對美投資業者，在半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，成功降低未來美國半導體關稅政策對我業者的不確定性，為晶片及半導體衍生品出口與對美投資建立可預期的制度環境；同時，美方承諾對台灣企業赴美設廠所需設備、原物料與零組件給予關稅豁免，有助於降低業者建廠成本，維持台灣半導體供應鏈的國際競爭力。經濟部補充，未來美國企業也將加強對我五大信賴產業及生技產業進行投資，五大信賴如半導體、AI、軍功產業是我國積極發展的產業，無人機、智慧型機器人及量子先進領域透過台美雙向合作建構生態體系，營造台美雙贏趨勢。本次協商結果也扣合龔部長去年九月上任時強調之施政理念，將在既有基礎上強化國家經濟基礎建設、推動中小微企業多元發展、持續推動前瞻科技產業發展三大施政主軸，為台灣經濟開創新局。