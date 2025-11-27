「完成武統台灣」變「完成準備」 藍前發言人：偉大的萊爾校長絕不會輸

總統賴清德。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

總統賴清德昨以北京訂2027年「武統台灣」為由，要推近1.3兆元國防特別預算，但事後臉書文卻將「完成武統」改為「完成武統台灣的準備」。國民黨前發言人鄧凱勛揶揄，賴政府廢到文稿校正回歸，自我感覺好到神仙都難救。

鄧凱勛質疑，賴清德此時此刻拋出這種言論居心何在，莫非發現自己民調慘輸前總統蔡英文，2028大選民進黨恐怕沒有非賴不可，所以想主動掀起台海危機，讓賴能繼續操弄「抗中保台」神主牌，以激起恐慌來鞏固個人威望？

鄧凱勛表示，賴清德昨天召開記者會，提到「北京當局也以2027年完成武統台灣為目標」，此言一出人心惶惶，搭配近期爭議不斷的民防手冊，不禁讓人要問，難道台海真的要戰爭了嗎？

鄧凱勛說，當民眾感到恐慌，總統府的第一反應不是安撫，而是指責民眾「錯誤的片面解讀」，但事後新聞稿中悄悄將原話「校正回歸」為「完成武統台灣『的準備』為目標」，暴露失言的心虛，畢竟偉大的萊爾校長絕不可能輸的。

鄧凱勛批評，以總統的高度，一言興邦、一言喪邦，賴清德應檢討自己在外交與國安層級上缺乏細膩與謹慎，而不是把錯全部推給聽了賴的話，而憂心不已的台灣人民。

鄧凱勛也質疑，一下豪擲1.25兆新台幣，縱使是用特別預算，額外的支出與舉債不會造成現在或是未來的社福、教育等預算排擠？

