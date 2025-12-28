完成溫室氣體盤查、導入能源管理系統 部基取得ISO國際認證

衛生福利部基隆醫院獲ISO14064-1溫室氣體盤查國際認證，將為基隆打造更堅實、安全、具前膽性的醫療服務。



（圖：基隆醫院提供）

（圖：基隆醫院提供）

衛生福利部基隆醫院響應國家2050淨零排放政策與環境永續目標，2024年完成「醫院永續發展倡議書」簽署後，隨即展開相關規劃，透過中華電信團隊的輔導，順利於今（114）年完成2024年溫室氣體盤查、製作永續報告書及導入能源管理系統，並取得ISO14064-1國際認證。

面對基隆市醫療量能長期外流的情況，基隆醫院始終以強化本地醫療為使命。在永續環境的承諾上，2024年基隆醫院首次依循ISO14064-1建立自願性溫室氣體盤查制度，由基隆醫院永續發展委員會跨科室合作完成盤查作業，盤點直接排放1340.4779噸二氧化碳當量、能源間接排放3841.2710噸二氧化碳當量。

透過此次盤查結果，基隆醫院得以掌握排放熱點，作為後續減碳策略的重要依據，也象徵基隆醫院在環環境永續上的積極展現。

衛生福利部基隆醫院林三齊院長說，面對醫療數位化的全球趨勢，基隆醫院也啟動智慧醫療的全面轉型。將參考國際先進經驗，規劃打造具在地特色的智慧病房、臨床決策支援系統及病人生理監測整合平台，以優化醫護流程與提升病人安全；並預計導入電子病歷自動摘要技術，以及即時資訊看板系統，協助醫護團隊快速掌握病人狀況，提升決策與照護品質。