完成環島電網最後一哩路 台電盼推動「蘇花安」共構

（中央社記者曾智怡台北21日電）東部地區長年面臨地理環境條件限制，導致電網建設困難。台電今天表示，正積極研議與交通部合作，將電網納入蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）共構設計，新增一段161kV特高壓線路，完成環島電網最後一哩路，提升東部電網韌性。

台電目前除了透過「新東西線」進行東西電力融通，為強化東部電網因應極端氣候的韌性，積極推動環島電網串連，但目前花蓮和平以南因地形與環境條件限制，最後48公里尚未完整銜接。

廣告 廣告

台電董事長曾文生受訪不諱言，在山裡建電網、電纜最關鍵在於道路，若無施工、修護道路，其實很難開發，當年新東西線即是因有既設道路丹大林道，才得以完成建設。

花蓮地區供電以橫貫中央山脈的「新東西線」345kV高壓輸電線路為主，新東西線途經崇山峻嶺，施工與維護工作須高度依賴丹大林道等既設聯外道路。該工程能順利完成並穩定運轉，關鍵在於台電與農業部林業及自然保育署（林保署）的緊密協作，共同投入道路修繕與維護，成功整合道路與電網維護工作。

曾文生說，台灣要構成環島電網，最難做的正是蘇花這段，因會經過太魯閣國家公園，因此必須找到可依附建設，正積極和交通部溝通，將電網納入蘇花安共構，完成環島電網最後一哩路。

台電補充，過去曾規劃「和工~鳳林」輸電線計畫，但因行經太魯閣國家公園、且當地山勢陡峭，難以尋得適當地點建設電塔。

曾文生提到，兩年前便透過工程會協助，和交通部達成共識，未來橋樑設計時，若能把電網重量納入載重規劃，並留下一定空間便於維護，台電電網就能和橋樑一起渡河，將加快電網建設速度，並對國家建設總成本更節約，甚至從未來都市計畫建設角度來看，有更多共同管溝，就能提高電網建設維護效率，有利都更、新都會區規劃。

台電副總經理劉建勳指出，藉由與「蘇花安」共構契機，台電便可在須環評或原住民保留地建設電網，不僅能降低工程費，也能減少電網運作後管路意外發生，增加整體國土規劃效益；至於何時完成，他說，配合蘇花安工程，工期確定後，台電就會一起合作。

台電也感謝行政院政務委員陳金德特別召開跨部會會議研商，盼藉由跨部會共同合作，促成蘇花安工程結合電網規劃，提升花東電網韌性。（編輯：楊凱翔）1150121