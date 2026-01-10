完成神作《進擊的巨人》後…諫山創坦言日常已不作畫，未來難再誕生同級作品

自 2009 年開始連載開始，由日本漫畫家諫山創所創作的《進擊的巨人》就獲得了空前成功，在連載的 12 年間成為全球漫畫粉絲的獨特回憶，2013 年開始播出的動畫版作品也掀起了風潮，成為動漫迷心目中的「神作之一」。而隨著 2021 年《進擊的巨人》漫畫完結、去年最終章電影版上映後，諫山創老師也終於清閒下來，他最近也出席《進擊的巨人》最終章電影版在日本的重映活動，分享其實自己平常已經沒在畫畫了，但也特別表示，並不是自甘墮落，以後可能也很難再度畫出《進擊的巨人》這樣的作品。

(Credit:「進撃の巨人」公式アカウント)

綜合日媒報導，最近《進擊的巨人》最終章已經回到日本電影院進行重映（台灣代理商木棉花也確定將從 1 月 23 日起於指定影城推出多版本重映），讓粉絲們能夠再度用大銀幕享受這部神作。而原作漫畫家諫山創老師最近透過寫一封信的方式出席了影城活動，聊到自己畫完《進擊的巨人》之後的生活。

諫山創老師在信中表示，《進擊的巨人》漫畫與動畫完結後已經過了幾年，而在那之後他現在平常就已經沒有再畫畫了，過著偶爾會幫忙艾連聲優梶裕貴的 AI 角色計畫，或者接受委託幫忙畫插畫的生活。諫山創老師也在信中澄清，雖然現在的日常中沒有在作畫了，但自己並沒有自甘墮落，反而也過得很忙，「跟我連載期間夢想的尼特族生活相去甚遠。」

而聊到未來的創作，諫山創老師卻表示，未來他可能很難再畫出像是《進擊的巨人》這樣的作品了：「即便想要創作什麼，感覺都很像是把《進擊的巨人》中出現的某些要素再裁剪出來而已，我想那是一部已經耗盡我的一切後產生的作品。」，艾連聲優梶裕貴也表示，自己也有私底下去找諫山創老師，而當時這位大師本人也顯得十分精神。而對諫山創老師來說，能夠過上享受人生的忙碌生活或許也很不錯，畢竟在他的漫畫家生涯中，也已經用自己的一切帶給全球動漫迷一部超級神作了。