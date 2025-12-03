完成蔚山造船廠整併 現代重工目標年營收250億美元

根據英國航運相關網站表示，南韓現代重工集團宣布，自十二月一日起正式完成位於南韓蔚山造船基地整併作業，將原本集團內規模最大的現代重工（Hyundai Heavy Industries, HHI）與中型造船廠―現代尾浦造船（Hyundai Mipo Dockyard）進行整合，另一家子公司現代三湖重工（Hyundai SamhoHeavy Industries）則維持獨立運作。

現代重工於今年八月公布整併計畫，指此舉將有助於集團造船業務長期成長，同時回應全球造船市場朝向大型集團集中化趨勢。管理階層也點名中國與日本相繼調整造船產業結構，例如中國整併中船集團（CSSC），日本也逐步整合大型造船企業，使競爭版圖加速重組。

為強化在全球造船市場競爭力，現代重工積極布局海外，不僅已在菲律賓拓展產能，也與美國軍火公司HII合作開發軍艦，並與Edison Chouest Offshore合作建造貨櫃船，展現其國際化策略。

依照此次整併內容，HHI與尾浦造船將共享更多資源與管理體系，集團將統一設計、研發與生產布局，藉此提升綜效。現代重工表示，未來將持續投入高附加價值船型研發，包括環保船舶與下一代技術，作為增強競爭力的核心方向。

現代重工設定中長期成長目標，年造船營收提升至二百五十億美元，其中防衛與軍艦部門將擴大十倍。今年初現代重工已獲得美國政府授予首份海軍輔助船維修合約，象徵其在美國防市場的突破。

該集團強調，整合後的蔚山基地將在南韓政府推動「讓美國造船業再度偉大（MASGA）」承諾中扮演關鍵角色。南韓於近期貿易談判中承諾，將對美國造船產業投資一百五十億美元；外界也傳出現代重工考慮收購美國造船業，以擴大其在當地的軍商船布局。

另，現代重工看準北極航運與破冰船市場潛力，認為未來冰區運輸需求將持續成長，南韓也正積極發展北極航路。該集團認為，這些新興領域將是其下一波成長的重要契機。