完成議員初選登記 顏蔚慈戴瑋姍張志豪組連線拚勝選

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員顏蔚慈、戴瑋姍與張志豪昨（9）日上午前往民進黨新北市黨部完成市議員初選登記，3人展現團結氣勢並組成連線。顏蔚慈指出，連線成員過去都曾擔任發言人職務，不論是在議會監督市政為市民爭取權益、或是捍衛中央政策，始終堅定站在第一線發聲，未來要與好戰友一起贏回新北市，親自把關心送到每個角落，感謝夥伴長期為地方無私奉獻。

顏蔚慈表示，從上週新北市長參選人、立委蘇巧慧率先提出6大社福政見引發熱烈回應，到日本首相高市早苗堅定民主同盟、贏得國會選舉，都證明方向明確、堅定前行就能獲得民意支持。她強調，「發言人慧做事、一起贏回新北市」，未來會全力以赴爭取連任，繼續為三重與蘆洲市民打拚，只要方向正確並持續與民眾站在一起，必能守護家園並推動地方進步。

戴瑋姍強調，連線成員是政策說明者，更要把市民心聲帶進議會，3人都曾在中央與地方擔任發言人，長期站在第一線，無論市政或國政，都能清楚為民眾發聲。她指出，這個時代的政治人物不只看單一面向，更要具備從地方到中央、立體而全面的視野。戴瑋姍與戰友組成連線，就是要展現新北市最強戰力，落實專業的監督能量。

戴瑋姍表示，3人連線將在議會繼續扮演強而有力的監督者，也要與市府攜手推動更多建設，期盼在蘇巧慧帶領下，為民進黨在板橋再度拚下關鍵席次，讓3位發言人繼續為市民發聲。她展現連任決心，懇請選民繼續堅定支持，讓具備中央與地方實務經驗的發言人群留在議會，共同為新北市的建設與公平正義把關。

顏蔚慈、戴瑋姍與張志豪承諾將秉持發言人專業，在各自選區深耕民意，透過跨區域的政策連動，為新北市民爭取最大權益。3人呼籲支持者在初選中給予肯定，確保市民每一分納稅錢都能精準落實到基礎建設與社會福利中，讓專業發言人繼續在第一線為民服務。

照片來源：新北市議員顏蔚慈臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

