完成首例酒癮治療轉介 台北分署酒駕執行另闢新徑 19

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為落實法務部行政執行署推動之酒癮治療戒治協助政策，兼顧嚴正執法與人性關懷，行政執行署台北分署近日成功推動首例酒癮治療轉介案件，將37歲男子轉介酒癮治療，結合行政執行程序與專業戒治資源，落實有溫度的公益執法。

台北分署表示，這名設籍台北市文山區的37歲男子，自105年起即因持有毒品、拒絕酒測等相關違規行為遭裁處罰鍰並移送執行。男子雖曾申請分期繳納罰鍰，但是因工作不穩定，故未能依分期方案履行。

廣告 廣告

台北分署除持續強力執行其存款債權外，並透過通知男子到分署報告財產狀況之機會，進一步了解其飲酒習慣及相關生活情形，經執行人員耐心溝通及展現溫暖關懷後，男子正視自身飲酒問題，同意接受酒癮治療轉介，成為台北分署推動酒癮戒治政策以來的首例個案。

台北分署強調，酒駕行為不僅危及駕駛人自身安全，更可能造成無辜用路人難以挽回的傷害，僅以裁罰與強制執行手段，往往無法徹底解決問題。台北分署將持續強化執行人員酒癮戒治知能，並強化轉介功能，期能透過行政執行與醫療戒治雙軌並進方式，協助有酒癮問題的義務人走出惡性循環，達成降低酒駕再犯之政策目標，進而守護國人之交通安全。

民眾如有戒除酒癮相關疑問，可撥打酒防中心的免付費專線，或至其官網或臉書專頁「戒酒同行重啟人生」尋求解答及最新資訊。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

假借河川地種植西瓜侵占國有林木 宜檢起訴蘭陽溪山老鼠集團

威脅房東自殺變凶宅 惡房客判刑2月定讞

【文章轉載請註明出處】