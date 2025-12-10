完成首次實彈武器測試! 澳擲9.3億美元買6架「幽靈蝙蝠」作戰無人機

波音公司旗下新開發的 MQ-28 幽靈蝙蝠無人機。 圖 : 翻攝自Wikicommo

[Newtalk新聞] 據《路透社》9 日報導，澳大利亞政府宣佈，已與波音防務澳大利亞公司簽署了一份價值 14 億澳元（ 約合 9.3 億美元 ） 的合約，為澳大利亞軍隊採購 6 架「幽靈蝙蝠」（MQ-28A）作戰無人機。

澳大利亞國防部長理查·瑪律斯當地時間 9 日表示，「幽靈蝙蝠」無人機近期已完成首次實彈武器測試，發射 AIM-120 空對空導彈並命中目標，展示了其「為澳大利亞空軍提供作戰能力的日益增長的潛力」。

美國 AIM-120 系列空空導彈 圖：翻攝自河東三叔

報導稱，「幽靈蝙蝠」是澳大利亞 50 多年來首款自主設計的軍用飛機，可與有人駕駛偵察機和戰鬥機協同作戰，航程超過 3,700 公里。澳政府此前宣佈，未來十年將在無人機領域投入 100 億澳元。

與此同時，在澳大利亞和美國在華盛頓舉行的「2＋2」部長級會談中，兩國同意在澳大利亞聯合生產和維護高超音速巡航導彈，並擴大美軍轟炸機在澳的輪換部署規模。

MQ-28 幽靈蝙蝠無人機。 圖 : 翻攝自 Wikicommon

瑪律斯在會後表示，澳大利亞將在該國北部地方建設更多軍事基礎設施，以支持美國軍用飛機輪換部署，其中包括戰鬥機、轟炸機以及情報監視偵察機。

美澳雙方還同意在澳大利亞「預先部署重要的美國裝備」，其中包括美海軍陸戰隊使用的「魚鷹」旋翼機。

