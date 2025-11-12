完成「北高360」遭質疑沒報名 黃國昌：自主練習有什麼問題嗎？

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨主席黃國昌日前在臉書發文，表示自己完成「北高360」自行車活動，遭到網紅「四叉貓」劉宇質疑，黃國昌的頭盔上沒有貼編號、也沒有繫帽尾，「是忘了繳報名費所以沒拿到編號貼紙？」對此，黃國昌今(12)日回應表示，自己進行自主練習，從八里騎車到在高雄的旅館，「請問有什麼問題嗎？」

四叉貓昨(11)日發文質疑，黃國昌稱自己完成「北高360」，但PO出的照片中卻不符合活動規則「晶片號碼帽貼貼於頭盔正前方、帽尾帶繫於頭盔後方」，四叉貓說「我想問國昌老師是忘了貼忘了綁？還是忘了繳報名費所以沒拿到編號貼紙呢？」

對此，黃國昌今日表示，他是自己進行自主練習，從八里騎車到在高雄左營的旅館，「請問有什麼問題嗎？」黃國昌也嗆如果民進黨的網軍側翼連騎自行車這種事，都要拿來做政治攻擊跟抹黑的話，真的只是顯露出自己的無知跟水準的低落。

不過外界也質疑，沒報名但使用協會補給站？黃國昌回應，他當天才知道有辦活動，自己騎在公共道路上，沒有進他們的休息站，也沒有去協會的終點，而是騎到左營的旅館，「這樣民進黨綠營側翼還要拿出來黑，這真的太離譜了吧！」

