完成「空席演唱會」被稱假消息 濱崎步以「一句話」霸氣發聲了

中日關係惡化後，被譽為「平成三大歌姬」的日本天后濱崎步，成最大苦主，原定日前於上海舉行演唱會遭陸方取消，但她仍堅持完成足以載入歷史的「空席演唱會」，事後卻被誤導成「彩排畫面」非真唱。對此，濱崎步昨（3日）在社群媒體發文宣傳歌謠祭時，寫下一句話，似乎在霸氣宣示。

日本天后濱崎步原定上月29日在上海開唱，卻在前一天遭中國以「不可抗力因素」宣布取消，但她仍堅持站上舞台，照樣演完所有歌曲，完成「空席演唱會」並全程錄影，用影像彌補無法到場的歌迷。濱崎步事後也分享演出照證實此事，並表示儘管面對14000個空位，但這是對她來說「最難忘的演出之一」，敬業舉動感動全球粉絲。

怎料，隨即有一名聲稱是該場演唱會的攝影團體成員發聲明道歉，指自己偷拍並外流彩排照片，誤導外界認為濱崎步在無觀眾的情況下獨自演出，進而導致「濱崎步獨自在空無一人的現場唱完整場演唱會」的虛假內容被流傳。

對此，濱崎步的恩師兼愛貝克思會長松浦勝人PO文澄清，並還原內幕，大呼整個事件「簡直像是殺雞儆猴般令人恐懼」，紛擾不斷。另外，濱崎步的御用美容師高橋美香也在社群發文駁斥所謂「假消息」，強調他們釋出的畫面並非彩排。

針對連日來的風風雨雨，濱崎步3日席富士電視台舉辦的FNS歌謠祭前，也在社群上發文，「I keep moving forward, because I am ayu.」（我會一直前進，因為我是（濱崎）步），似乎是在對外霸氣宣示，再度掀起討論。

