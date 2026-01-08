完成13場外銷水生動物場檢驗 新北市助台灣魚走出國門

cnews204260108a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

為新北市觀賞魚業者，拓展海外市場，新北市動保處持續協助，轄內觀賞魚養殖場，進行疾病監測與檢疫採樣。動保處表示，日前前往從業超過20年的觀賞海水魚業者的飼養場，進行小丑魚採樣檢驗，結果均為陰性。另外也持續為轄內包含水晶蝦、金魚、淡水觀賞魚、孔雀魚等7家觀賞魚養殖場，進行疾病監測與檢疫採樣。去年度已完成13場外銷水生動物場檢驗，協助業者在符合輸入國檢疫規範下，免除逐批送驗程序，大幅節省出口時間與檢驗成本，讓台灣魚順利「游」向世界、賺進外匯。

動保處表示，根據統計，台灣觀賞魚出口產值穩定增長，出口產值可達新台幣3億元，顯示國內水族產業具備高度國際競爭力。依國際規定，水生動物輸出須符合輸入國疾病檢疫要求，並經農業部獸醫研究所檢驗。動保處每半年定期至外銷水晶蝦、金魚、淡水觀賞魚、孔雀魚的水生動物場，進行如白點病、流行性潰瘍症候群、鯉魚皰疹病毒等疾病監測，若檢驗結果未檢出特定病原，業者即可於期限內直接辦理外銷，不必再逐批送驗，不僅達到早期預警、即時防疫，更為產業減輕營運負擔。

培育海水觀賞魚的陳姓業者表示，海水觀賞魚飼養與外銷門檻高，對魚隻健康與檢疫要求更為嚴格。為確保品質，出貨前皆會逐一拍照、丈量尺寸，並確認健康狀況，再細心包裝寄送。「政府的定期檢疫不僅讓國外客戶更有信心，也讓我們在國際市場站得更穩」。

新北市動保處表示，全球對動植物防疫標準日益嚴格，透過執行「外銷水生動物早期預警監測計畫」，除可降低疾病傳播風險外，也進一步提升台灣觀賞魚外銷品質與國際信譽。

近年國內觀賞魚飼養風氣盛行，市面上高價與特殊品種眾多。也提醒業者與民眾，在使用水族用藥及生物餌料時，務必審慎。若發現魚隻異常，應儘速諮詢專業水產獸醫師，從水質管理、正確用藥著手，避免因不當處置造成損失。

新北市動保處表示，將持續以專業檢疫與輔導措施，為水族產業打造安全、穩定的外銷環境，讓台灣觀賞魚在國際市場持續發光發熱。

照片來源：新北市府提供

